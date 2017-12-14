Сколько баллов — столько пенсия

Расскажите, пожалуйста, каковы главные параметры, которые сегодня влияют на расчет пенсии?

Петр Семенов, Чебоксары

Согласно пенсионной формуле, действующей с января 2015 года, за каждый год работы начисляются пенсионные коэффициенты (баллы).

Пенсионные баллы рассчитываются из страховых взносов, которые перечисляют в Пенсионный фонд работодатели за работников, а индивидуальные предприниматели и другие категории самозанятого населения уплачивают за себя самостоятельно.

При расчете баллов, акцентируют внимание в республиканском отделении ПФР, учитывается только официально выплачиваемая зарплата. Количество накопленных пенсионных баллов можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР.

Размер страховой пенсии рассчитывается путем умножения суммы всех годовых пенсионных баллов на стоимость одного пенсионного балла (78 руб. 58 коп.). Кроме этого к страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата, размер которой на общих основаниях сегодня составляет 4805 руб. 11 копеек. Стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата ежегодно индексируются, исходя из роста потребительских цен.

Также пенсионные баллы начисляются и за социально значимые периоды, когда гражданин не мог работать — это служба в армии, уход за детьми до достижения полутора лет, за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 80-летним престарелым. Эти периоды включаются и в страховой стаж.

Если гражданин, достигший установленного пенсионного возраста, не обратился за назначением пенсии, отложив подачу заявления на срок от 1 года до 10 лет, то за каждый год устанавливаются премиальные коэффициенты. Например, за 2 года фиксированная выплата вырастет на 12%, а страховая пенсия — на 15%.