Александр Галибин на исторических каникулах

АКТЕР ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ФИЛЬМЕ ПРО ЧУВАШИЮ

В Чувашии начались съемки полнометражного документального фильма «Каникулы в Историю. Чувашия», «гидом» в котором выступит известный режиссер, артист театра и кино Александр Галибин.

По сценарию в киноленте будет показано прошлое и настоящее чувашского края. От истории становления и развития волжских купеческих городов и Пугачевского восстания до начдива Чапаева и полета в космос Андрияна Николаева. Как уже сообщала «СЧ», идея проекта принадлежит президенту Фонда «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)» Елене Ульяновой и директору чебоксарской гимназии № 5 Инне Исаевой.

В июле в Чувашии уже работала съемочная команда из Минска, тогда же были отобраны шесть юных актеров, которым предстоит стать соведущими народного артиста России. В кастинге приняли участие более двадцати учеников упомянутой гимназии. А 8 августа съемки проходили в Мариинско-Посадском и Козловском районах. В Мариинском Посаде съемочными площадками стали набережная, Свято-Троицкая церковь, Канатный мост и Святой источник. В Козловском районе — Птичий полет и музей Лобачевского.

На следующий день съемочная группа отправилась в Ядринской район, в музей натурального хозяйства в селе Верхние Ачаки и охотничье хозяйство Петра Столярова.