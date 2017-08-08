Мариинско-Посадский ресурс

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ РАЙОНА В ГОДОВЩИНУ КОСМИЧЕСКОГО ТРИУМФА

Совещание по подведению итогов развития Мариинско-Посадского района в минувшем первом полугодии проходило в здании бывшего лесного техникума — ныне филиале Марийского технического университета. В техникуме учился космонавт Андриян Николаев, в этом месяце исполняется 55 лет со дня его первого полета.

И земляки как бы держали своеобразный юбилейный отчет, достойно ли памяти космонавта они работают. В целом итоги полугодия удовлетворительные, доложил глава районной администрации Анатолий Мясников. Исполнение бюджета по доходам составило почти 105% к тому же прошлогоднему уровню, что, однако, не позволило избежать дефицита в сумме более 2 млн рублей.

Тем не менее налогооблагаемая база расширяется — за полгода на 3% увеличилась численность субъектов малого бизнеса. Только вот средняя зарплата в этом сегменте невысокая — порядка 12,5 тыс. рублей, хотя это и на 16% выше прошлогоднего.

Производство АПК в первом полугодии выросло на 2,1%, на 4% нынче увеличились посевные площади. Заметно приросло поголовье КРС. Важно также, что осваиваются залежные земли: за полугодие введено в оборот 1200 га — около половины намеченного.

В рамках третьего этапа реализации республиканской программы переселения из аварийного жилого фонда переселено 128 человек. На эти цели направлено 53 млн 33 тыс. рублей. В нынешнем году завершается строительство автомобильной дороги «Мариинский Посад — Кушниково» протяженностью реконструируемого участка 4,04 км.

Потенциал и инвестиционный ресурс у района действительно неплохие, сказал Глава республики Михаил Игнатьев. Есть результаты работы, но есть и проблемы, в частности, тревожат долги за потребленные энергоресурсы, которые сегодня составляют порядка 20 млн рублей.

Когда-то в Мариинском Посаде было несколько действующих промышленных предприятий, а в районе — крепкие сельхозорганизации. Все это давало немало рабочих мест. Теперь основное место работы многих марпосадцев — новочебоксарский «Химпром». Не секрет, что в городе работают около 2000 жителей района. В связи с этим Анатолий Мясников высказался, мол, не пора ли построить прямую дорогу в «новчик» — ее протяженность составит 7 километров, тогда как сейчас через Атлашево приходится делать часовой крюк. Михаил Игнатьев не поддержал идею — слишком она дорогостоящая. Надо развивать и собственное производство.

Тут планы есть, и они осуществляются. Один из проектов, по данным руководителя администрации, — создание производства огнестойких силовых кабелей в АО «Марпосадкабель». Здесь освоено уже более 70% инвестиций, создано 50 новых рабочих мест, еще 90 ожидается. А в АПК — это проект переработки семян подсолнечника в ООО «Марпосадский маслозавод», выполненный уже на 80%. В ООО «Вител» создается производство натуральных фруктовых уксусов, планируется выращивание хрена с последующей глубокой переработкой. Завершается строительство картофелехранилища, овощехранилища на 3000 тонн ООО «Смак-Агро».

Мечта Анатолия Мясникова — «выставить» на Волге грузовой причал с последующим строительством в Мариинском Посаде бетонного завода, что даст более 110 новых рабочих мест. А еще — строительство тепличного комплекса стоимостью более 1 млрд рублей. Правда, инвестор данного проекта заявил о своих намерениях пару лет назад, а потом исчез. Но на днях вышел на связь его представитель с подтверждением намерений.

Михаил Игнатьев попросил главного врача центральной районной больницы Валентину Езюкову доложить о состоянии здравоохранения. Доклад был толковый, главврач в целом неплохо владеет делом, что отметил и Глава республики. Но сказать, что отлично, нельзя. Из зала поступил вопрос, как главврач оценивает работу скорой помощи. Она стала приводить разные коэффициенты, параметры, свидетельствующие о якобы хорошей работе неотложки. А пожилая женщина в ответ на это рассказала, как у нее умер муж «благодаря хорошей работе скорой». В 4 утра она позвонила диспетчеру, тот ответил, что «теперь местная скорая присоединена к новочебоксарской, ждите. А в течение дня должна подойти медсестра». Не дождалась ни того, ни другого, спустя семь часов больной скончался. На вопрос Михаила Васильевича, известно ли главврачу об этом, та ответила отрицательно. После чего Глава Чувашии поручил провести служебное расследование произошедшего.

Вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина предостерегала от эйфории относительно пополнения доходной части бюджета. Собственные доходы района, по ее данным, снизились на 2%. Зато увеличилось безвозмездное поступление финансовых средств из республиканского бюджета. С учетом второго уточнения республиканского бюджета межбюджетный трансферт району будет увеличен на 22%. Существенно возросли и расходы на инвестиционные цели — почти на 65%.

Министр культуры Константин Яковлев остановился на развитии туризма как на одном из главных источников пополнения местной казны. С начала года к городскому причалу пришвартовался 21 теплоход туркомпаний из 38 запланированных. Город нуждается в хорошем гостиничном комплексе, есть у туристов запрос на кафе и рестораны с национальной кухней.