Долги по зарплате надо снижать ежедневно

Просроченная задолженность по заработной плате в республике на 1 июля, по данным Чувашстата, составляла 16,6 миллиона рублей, текущая на 4 августа — 99,5 миллиона. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Лариса Арсентьева на вчерашнем еженедельном правительственном совещании.

Практически вся сумма «просрочки» приходится на Чебоксарскую типографию № 1, уже ряд лет числящуюся в данном неприглядном статусе. Что касается текущей, то она с начала года снизилась на 194,4 миллиона рублей. Всего же зарплаты дожидаются более 2000 человек. Это меньше, чем на начало года, но тоже немало. 40% не получающих деньги приходится на транспортные предприятия, 36% — в сфере работы с недвижимостью.

Отдельно возник вопрос о ситуации в ГУП «Чувашавтотранс», где несколько месяцев из-за долгов складывалась критическая ситуация.

Зарплату людям выдали благодаря привлечению ряда источников, но сейчас снова скопилась задолженность в сумме более 9 миллионов рублей. Достаточно сложное положение и у «Чувашавтодора», где должны более 52 миллионов рублей. Предприятие в процедуре конкурсного производства.

Докладчица не раз называла причины накопления долгов — из-за нехватки собственных средств, в связи с убыточной деятельностью. А по «Чувашавтотрансу» — арест счетов и безакцептное списание сумм в пользу кредиторов. Но Глава республики Михаил Игнатьев посоветовал «не выступать адвокатом должников». Относительно обанкротившихся предприятий, где общая задолженность превысила 77 миллионов рублей, он попросил назвать сумму, вырученную от реализации имущества в ходе конкурсного производства, которая пойдет на выплату долгов по зарплате. Однако исполняющая обязанности министра давала невнятные и неточные ответы. А ведь именно этот финансовый источник является, по сути, единственным, чтобы рассчитаться с людьми.

Глава республики предложил представить себя на месте людей, месяцами ждущих зарплаты. А потому надо каждодневно, ежечасно предпринимать меры для погашения долгов и недопущению их дальнейшего накопления.

На совещании также рассмотрены итоги размещения государственных и муниципальных закупок и исполнения контрактов. Как сообщила исполняющая обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Инна Антонова, в первом полугодии объем закупок в Чувашии составил 11,2 миллиарда рублей — это на 3,3 миллиарда больше к уровню 2016 года, что связано в первую очередь с реализацией программы «Безопасные и качественные дороги». Увеличилась также доля конкурентных закупок.

Управляющая Отделением Пенсионного фонда России по Чувашии Роза Кондратьева доложила о внедрении единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО).