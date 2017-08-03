Следствие с последствиями

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКОВ РАЗНОГО РАНГА

По данным прокуратуры республики, в минувшем полугодии за совершение преступлений коррупционной направленности осуждено 40 человек, большинство из них за мошенничество с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями.

Недавно выслушал приговор бывший заместитель главы администрации Алатырского района. Как установили сотрудники УФСБ России по Чувашии, расследовавшие уголовное дело, и суд, в 2015 году замглавы, дабы улучшить статистические показатели участия районной администрации в реализации программы по обеспечению жильем молодых семей, пошел на нарушение закона.

В интересах строительной организации, выступавшей подрядчиком при строительстве жилого дома для последующего предоставления многодетной семье в поселке Киря Алатырского района, он инициировал подготовку фиктивных отчетных документов о выполнении работ. В пользу подрядной организации было перечислено около 500 тыс. рублей.

Многодетная семья не смогла реализовать свое право на улучшение жилищных условий, поскольку строительство дома не было завершено в срок. Понятно, что и республиканскому бюджету причинен значительный ущерб.

Суд наказал бывшего замглавы администрации штрафом в 20 тыс. рублей. А прокуратура подала иск о взыскании с осужденного в гражданском порядке ущерба, причиненного в результате совершенного им преступления. Приговор суда не вступил в законную силу.

В этом году на скамье подсудимых оказались 6 глав муниципальных образований, 2 сотрудника полиции, 16 должностных лиц коммерческих организаций, а также депутаты местного самоуправления, руководители бюджетных и других некоммерческих организаций.

Завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего заместителя главы администрации Вурнарского района, его подчиненного — заместителя начальника отдела строительства и ЖКХ, и директора местной фирмы.

И опять речь о жилье. По версии следствия, в декабре 2015 года по поручению зам. главы администрации района отделом строительства и ЖКХ был организован открытый конкурс на приобретение жилья многодетной семье в деревне Чиршкас-Мураты.

Поступила одна заявка — от руководителя местной фирмы. Он предлагал приобрести жилое помещение, которое даже еще не достроили, то есть непригодное для проживания. Кроме того, вместо необходимых документов к заявке был приложен лишь технический план этого сооружения. Заявка подлежала бесспорному отклонению, однако чиновник допустил фирму к участию в конкурсе и обеспечил ей победу.

Далее по его поручению заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ, исполнявший в то время обязанности начальника отдела, подписал акты обследования и приема-передачи помещения, хотя оно фактически не обследовалось. В итоге муниципальный контракт был заключен, на расчетный счет фирмы-подрядчика из бюджета перечислили свыше 2,9 млн рублей. Приобретенное жилье до сих пор не достроено, многодетная семья так и не справила новоселье… Дело направлено в суд.

Чужие уроки не всем на пользу. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции», подозреваемого в служебном подлоге.

По версии следствия, в марте этого года в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда учреждение заключило контракт с организацией на строительство девятиэтажного жилого дома по улице Магницкого.

С апреля по июль, зная, что подрядчик не получил обязательного разрешения на строительство дома, начальник МБУ незаконно подписывал документы, содержащие сведения о якобы принятых работах на общую сумму свыше 59 млн рублей. В итоге эти деньги необоснованно были перечислены на счет подрядной организации, считает следствие. И опять бюджет в серьезном накладе. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, продолжается, сообщили в СУ СКР по Чувашии.