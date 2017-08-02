И стрелять, и заправлять кровати

ЮНАРМЕЙЦЫ УМЕЮТ МНОГОЕ

Старшеклассники из Чебоксар, Канаша, Канашского, Батыревского и Моргаушского районов встретились вчера с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Ребята недавно вернулись со второй смены оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-1» в Нижегородской области. Приехали со вторым командным местом и первым местом в испытании «Гвардейский маршрут». Поэтому школьникам и руководителю республики было о чем поговорить.

Ребята интересовались личной жизнью Михаила Игнатьева, задавали вопросы о наболевшем. Глава региона спрашивал у них о прошедшей смене, самых ярких эмоциях, планах на будущее…

Юнармейцы рассказали о своих насыщенных лагерных днях — ежедневной подготовке и соревнованиях, о том, что труднее всего поначалу было привыкнуть к распорядку дня, а интереснее всего — стрельба из боевого оружия на полигоне. Конечно же, смена подарила новые умения — так, Володе Волкову из Большесундырской средней школы Моргаушского района позавидовал даже старший брат, служащий на авианосце «Адмирал Кузнецов». Ему и другим юнармейцам часто доводилось стрелять во время смены. Также Володя научился красиво и быстро заправлять кровать. Правда, в разговоре с журналистами десятиклассник скромно умолчал, что его результат вообще-то оказался лучшим в лагере. Зато на это достижение своего подопечного (45 секунд на все про все!) указал наставник детей, педагог из Янгличской школы имени Героя России Николая Гаврилова Канашского района Валерий Петров. Не забыл он похвалить и других юнармейцев — в том числе подтянувшегося сорок раз Виктора Филиппова, который еще и первым пробежал тысячеметровку.

Еще один наставник команды, учитель физкультуры чебоксарской пятой гимназии Владимир Николаев отметил: просто взять новичков и создать из них команду было бы сложно. Поэтому достижения наших парней — это результат серьезной патриотической работы, проводимой в последние годы в Чувашии. Возможность «прикоснуться к детским душам» он назвал уникальной и отметил, что «дети понимали — едут защищать честь республики».

Большинство юнармейцев признавалось: хотят в дальнейшем поступать в военные учебные заведения. Тот же Володя Волков наметил для себя танковое училище в Казани. С детства думает о военной службе Михаил Подилкин из Янгличской школы (кстати, ее ученики и составили основной костяк команды) — ведь воевал его дед, служил отец. Еще один чувашский школьник, Дима Яковлев из канашского лицея госслужбы и управления, карты раскрывать не стал, но подтвердил: тоже свяжет свой путь с военным делом, «я уже знаю, какая там будет дисциплина». А вот девятиклассник Виталий Нестеров из пятой чебоксарской гимназии с будущим еще не определился, но присматривается к институту ФСБ в Калининграде, о котором рассказывали ему старшие товарищи, выпускники гимназии.

Футбол, волейбол, плавание, бег, рукопашный бой, сборка-разборка автомата Калашникова, медицинская, огневая, строевая подготовка… Каких только умений не пришлось продемонстрировать юнармейцам! Ребята даже выпускали боевые листки и по очереди поддерживали чистоту в спальных помещениях — ведь оценивалось даже это! «Команды были неслабые, противники — достойные», — заметил Дима, а Володя подчеркнул: одновременно с духом соперничества в лагере чувствовалась и дружба между командами, и он до сих пор переписывается в соцсетях с командиром марийских школьников Димой Мальцевым.

«Рассчитываем, что в будущем году вернетесь с золотой медалью», — сказал ребятам Михаил Игнатьев и заметил, что благодаря командному духу и «чувству локтя» можно достичь многого. А целеустремленность поможет юнармейцам всегда быть успешными и преодолевать любые трудности. «И передайте благодарность своим родителям», — добавил Глава Чувашии.

КСТАТИ

Особенностью оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-1» в этом году стало посвящение в юнармейцы. Школьники произнесли торжественную клятву и вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Фото автора: Большая часть чувашской команды — воспитанники кадетских классов.