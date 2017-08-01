Парки, улицы, театры

КУЛЬТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО — В ПРИОРИТЕТЕ

Визит в республику большой группы депутатов Государственной Думы в конце прошлой недели был посвящен обсуждению хода реализации проектов «Городская среда», «Парки малых городов», «Детский спорт», «Модернизация образования», «Местный Дом культуры», «Театры малых городов».

Эти проекты находятся в списке приоритетных у Всероссийской политической партии «Единая Россия». В числе прочих задач их исполнение в нашей республике и соседних регионах курирует Межрегиональный координационный совет по региональной группе № 16, в который кроме Чувашии входят Нижегородская область, Республика Марий Эл и Мордовия. Возглавляет совет депутат Госдумы Леонид Черкесов.

Представители регионов обсуждали благоустройство дворовых территорий, парковых зон, общественных пространств, вопросы формирования комфортной среды на примерах своих городов. В совещании принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который отметил, что партийным деятелям очень важно встречаться для обмена опытом и лучшими практиками, ведь у каждого региона есть свои особенности, свои сильные стороны. При этом необходимо постоянно общаться с жителями региона, чтобы принимать правильные решения. В республике такой формой общения стали единые информационные дни. Именно благодаря этому, например, появилось убеждение, что реализация программы по кинофикации малых городов востребована, и в этом году будет запущено еще семь кинотеатров на базе учреждений культуры.

Кстати, возрождению самих сельских Домов культуры тоже уделяется пристальное внимание. В прошлом году в районах республики построили три новых клуба, отремонтировали и оснастили современным оборудованием 15 сельских Домов культуры. В общей сложности за два года в Чувашии будет модернизирован 71 Дом культуры и построено 7 новых клубов.

5,3 млрд рублей выделено на этот год на ремонт и создание качественных и безопасных дорог в республике

Культура, по словам Главы республики, должна проявляться во всем, в том числе и в школах, поэтому важно, что в Чувашии в этом году отремонтируют спортзалы в 21 общеобразовательной организации, где кроме современных туалетов будут функционировать раздевалки с душевыми.

Порадует жителей республики проект «Парки малых городов», в котором участвуют Шумерля, Алатырь, Новочебоксарск и Канаш. Общая сумма финансирования на эти цели составит более 5 млн 643 тыс. рублей. Чувашский государственный экспериментальный театр драмы Новочебоксарска благодаря проекту «Театры малых городов» получит более 6 млн рублей.

Малые города и села республики нуждаются в благоустройстве дворовых территорий, и потому проект «Городская среда», в котором принимают участие муниципалитеты Батыревского, Козловского, Мариинско-Посадского, Цивильского районов, а также Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля, поможет созданию там комфортной среды.

Не забыли и про столицу республики. Здесь на реализацию проекта направлено более 100 млн рублей. Активно ведется благоустройство набережной Волги, ремонт дорог.

Михаил Игнатьев отметил, что «все задачи, которые поставлены перед нами в рамках партийных проектов, будут выполнены. О результатах мы отчитаемся перед населением».

Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Селиверстов поделился с участниками совещания своим мнением, что Чебоксары — один из красивейших городов России, а жизнь в российских городах постепенно улучшается, чему способствует и реализация партийных проектов.

Фото Максима Васильева: В благоустройстве городов и сел важно наладить обратную связь с местными жителями, считает Михаил Игнатьев.