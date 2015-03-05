Жители Чувашии пишут о своих героях

Сразу 36 представителей нашей республики вышли в финал III Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы–2017».

Проводят конкурс Российское военно-историческое общество, Министерство культуры, Министерство обороны, Министерство образования и науки РФ, Российская государственная библиотека и издательский дом «Не секретно». Целей организаторы преследуют несколько. Это и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, и сохранение военно-исторического наследия России. Конкурс, по мнению его инициаторов, должен также способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев.

Как сообщается на сайте Российского военно-исторического общества, в 2017 году на конкурс поступило 8312 работ, к участию было допущено 5427 произведений. Чувашскую Республику нынче представляли 120 авторов. После двух этапов отбора в финал вышли произведения 36 человек. Среди тех, кто решился рассказать о подвиге своих близких и знакомых, — жители Чебоксар и Новочебоксарска, Шумерли и Ядрина, а также Чебоксарского, Моргаушского, Урмарского, Козловского, Батыревского, Порецкого и Яльчикского районов. Некоторые авторы представлены в шорт-листе сразу несколькими работами. Так, высокой оценки жюри удостоились сразу четыре произведения Николая Мудрова из деревни Яманаки Красноармейского района. «Конкуренцию» ему составляют и три очерка корреспондента «Советской Чувашии» Елены Зайцевой — «Всем смертям назло» (опубликован 22 июня 2010 года), «Забытая медаль связиста» (5 марта 2015 года), «Из одного металла льют…» (12 марта 2016 года).

Имена победителей по номинациям «лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, песня и рисунок эпического, исторического и военно-патриотического содержания» жюри определит в августе. Произведения-победители войдут в специальный сборник.

Светлана Смирнова