Моей маме 54 года, стаж педагога 35 лет она заработала в Казахстане (является гражданкой этого государства). Мама планирует получить российское гражданство. Подскажите, на каких основаниях ей будут оформлять пенсию и пригодится ли этот стаж педагога?

Марина Кузнецова, Чебоксары

Как пояснили в республиканском отделении ПФР, пенсионное обеспечение граждан, прибывших на постоянное место жительства в Российскую Федерацию из бывших республик СССР, в том числе из Казахстана, регулируется Соглашением о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года и российским пенсионным законодательством. Для подтверждения постоянного проживания на территории России иностранным гражданам необходимо предъявить вид на жительство, который является также документом, удостоверяющим личность, а гражданам Российской Федерации — регистрацию по месту жительства.

При расчете размера пенсии учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории бывшего СССР, а также на территории государств — участников СНГ. При этом основным документом, подтверждающим стаж за период до 1 января 2002 года, является трудовая книжка. Периоды работы после указанной даты могут быть включены в подсчет страхового стажа при условии уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение в соответствующие органы той страны, на территории которой осуществлялась трудовая деятельность. Уплату страховых взносов следует подтвердить справкой компетентных органов государства.

Что касается педагогического стажа, то по российскому законодательству осуществление педагогической деятельности не менее 25 лет в должностях и учреждениях для детей, предусмотренных Списками, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781, дает право на досрочный выход на пенсию по старости. На расчет размера пенсии указанный стаж не влияет.