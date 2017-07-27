Командировки «северный стаж» не делают

Мой муж работает в силовых структурах. Его часто посылают в командировки на Север. Надо ли ему как-нибудь позаботиться о документах, подтверждающих эти командировки, чтобы потом, когда он будет работать «на гражданке», ему повысили вторую «гражданскую» пенсию?

Мария Константиновна, Чебоксарский район

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости устанавливается по Федеральному закону «О страховых пенсиях» без фиксированной выплаты при достижении возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) либо возраста, необходимого для досрочного назначения пенсии. Также по новой пенсионной формуле требуется наличие 30 пенсионных баллов (в 2017 году — не менее 11,4 балла) и страхового стажа 15 лет (в 2017 году — не менее 8 лет). При этом в стаж включается только периоды, не учтенные при назначении пенсии по линии «силового» ведомства.

Таким образом, чтобы заработать право на пенсионные льготы по закону «О страховых пенсиях», вашему супругу требуемый «северный» стаж надо выработать на «гражданке».