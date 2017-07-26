Менять к лучшему

Вопросы благоустройства общественных пространств городов страны обсудили на прошедшем в Краснодаре форуме «Единой России» «Городская среда». Участие в его работе принял председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и более тысячи делегатов из всех регионов России.

Чувашию на форуме представляли депутат Госдумы России Николай Малов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Максим Иванов и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Они участвовали в работе дискуссионных площадок «Современные общественные пространства», «Благоустройство малых городов» и «Комфортный двор». А Алексей Ладыков выступил на пленарном заседании форума, рассказав об итогах работы дискуссионной площадки «Комфортный двор» и об опыте столицы Чувашии в реализации проекта «Городская среда».

Он отметил, что этот проект призывает граждан к соучастию в программах благоустройства, учит относиться к дворовым территориям как к своему имуществу.

Важность проекта отметил и премьер-министр Дмитрий Медведев. На пленарном заседании форума он сообщил, что правительство страны поручит Минэкономразвития и Минстрою РФ подготовить Стратегию развития городов России на период до 2025 года.

Также, считает Медведев, необходимо утвердить стандарты качества городской среды и комплексного развития территорий. «Если мы сейчас скажем: ладно, пусть это развивается просто на базе рыночных принципов, с учетом специфики нашей страны, ее гигантской территории, ну и, если хотите, отчасти нашей ментальности, все это заглохнет. Поэтому нужна долгосрочная государственная поддержка», — сказал он. И добавил, что проект по благоустройству городов осуществляется на территории всей России и только в текущем году затронет около 85 млн человек. «Это значит, что уже к концу текущего года должны быть благоустроены десятки тысяч дворов», — добавил он.

В Чувашии, кстати, в этом году в проекте по формированию комфортной городской среды участвует девять муниципальных образований. Как сообщают в Минстрое республики, более 260 миллионов рублей из федерального бюджета и почти 20 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на благоустройство дворовых территорий в Батыревском, Козловском, Мариинско-Посадском, Цивильском районах и городах Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаш, Алатырь.

ДОСЛОВНО

Алексей Ладыков, глава администрации г. Чебоксары:

— Благодаря поддержке Главы Чувашии Михаила Игнатьева нам удалось разработать ряд интересных решений в «сложных дворах». Там используется синхронизация программ, когда одновременно не только благоустраивается двор, но и ремонтируются магистральные дороги и сами дома. Это возможно благодаря совместной работе с правительством Чувашии при разработке и утверждении программ. В итоге такая синхронизация позитивно влияет на социальное самочувствие горожан не точечно, а в целом.

***

Николай Малов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ:

— Проекты по обустройству городских территорий нашли отклик в сердцах людей, и это очень важно, что нашим гражданам не все равно, где и как жить. Мы часто говорим, что Чебоксары — город, в котором хочется жить и работать. Но проекты направлены и на развитие малых городов, и мы рассчитываем на максимальную поддержку в этом жителей республики».

***

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:

— Мы должны учиться на лучших практиках, поддерживать те муниципалитеты, где все это хорошо получается, где все это выглядит прилично, где выработан хороший механизм работы и можно было бы такие практики поощрять. Именно с таких реальных дел, вокруг которых объединяются люди, и появляется ощущение своего двора или улицы, а главное, появляется желание участвовать в управлении своим городом, сообща менять окружающую среду к лучшему.

Фото cap.ru