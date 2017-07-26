28 июля в Чувашском национальном музее откроется уникальная выставка под названием «Подальше положишь — поближе возьмешь». Здесь можно будет увидеть вещи из одиннадцати кладов, найденных на территории республики: в городах Чебоксары, Ядрин, а также в Порецком, Красноармейском и Аликовском районах. В основном это серебряные и медные монеты с периода Золотой Орды и до 1916 года, сообщают в Минкультуры Чувашии.
Историками давно выявлена закономерность: чаще всего клады закапывались во время войн, нашествий, восстаний и революций. Поэтому большинство найденных в земле Чувашии монет относятся к XVIII веку — веку дворцовых переворотов и народных восстаний.
Найти на территории нашей республики золотые или серебряные монеты — большая удача, в основном попадаются медные. Объясняется это просто: когда Петр I узнал, что марийцы, чуваши и мордва дырявят монеты с царским ликом и делают из них украшения, велел, чтобы на этих землях товарообмен происходил только медью, чтобы не ввозили туда серебро. Поэтому «дырявые» монеты из женских украшений находятся гораздо чаще, чем целые.
Положили подальше и не забрали
28 июля в Чувашском национальном музее откроется уникальная выставка под названием «Подальше положишь — поближе возьмешь». Здесь можно будет увидеть вещи из одиннадцати кладов, найденных на территории республики: в городах Чебоксары, Ядрин, а также в Порецком, Красноармейском и Аликовском районах. В основном это серебряные и медные монеты с периода Золотой Орды и до 1916 года, сообщают в Минкультуры Чувашии.