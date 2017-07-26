Положили подальше и не забрали

28 июля в Чувашском национальном музее откроется уникальная выставка под названием «Подальше положишь — поближе возьмешь». Здесь можно будет увидеть вещи из одиннадцати кладов, найденных на территории республики: в городах Чебоксары, Ядрин, а также в Порецком, Красноармейском и Аликовском районах. В основном это серебряные и медные монеты с периода Золотой Орды и до 1916 года, сообщают в Минкультуры Чувашии.

Историками давно выявлена закономерность: чаще всего клады закапывались во время войн, нашествий, восстаний и революций. Поэтому большинство найденных в земле Чувашии монет относятся к XVIII веку — веку дворцовых переворотов и народных восстаний.

Найти на территории нашей республики золотые или серебряные монеты — большая удача, в основном попадаются медные. Объясняется это просто: когда Петр I узнал, что марийцы, чуваши и мордва дырявят монеты с царским ликом и делают из них украшения, велел, чтобы на этих землях товарообмен происходил только медью, чтобы не ввозили туда серебро. Поэтому «дырявые» монеты из женских украшений находятся гораздо чаще, чем целые.