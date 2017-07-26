Единый госэкзамен можно пересдать даже удаленным за нарушение

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Сделать повторную попытку одолеть задания ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня можно будет в сентябре.

Этот шанс предоставлен выпускникам 11-х классов, не прошедшим в этом году Государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике базового уровня в основной период сдачи ЕГЭ или дополнительные сроки.

Важное уточнение сделала заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова: «С этого года ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня разрешено также пересдать ребятам, удаленным с экзаменов за нарушение Порядка проведения государственной итоговой аттестации. Таких у нас всего два человека. Выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, желающие улучшить свои результаты по русскому языку и математике, пересдать экзамены смогут только в следующем году».