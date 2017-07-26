Глава Чувашии Михаил Игнатьев проверил работу организаций отдыха и оздоровления детей

В организациях отдыха и оздоровления детей продолжаются летние смены. С начала лета в загородных оздоровительных лагерях на территории Чувашии уже отдохнуло 9083 ребенка. В третью смену, по предварительным данным, заехало более 4 600 детей.

25 июля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев проверил, как проходит оздоровительная кампания в детских оздоровительных лагерях, расположенных в деревне Шомиково Моргаушского района. С рабочим визитом он посетил Республиканский детский санаторий «Лесная сказка» и санаторно-оздоровительный комплекс «Солнышко». Руководитель региона оценил условия проживания детей, познакомился с работой игровых и творческих площадок, изучил меню в столовой, а также выслушал пожелания администрации учреждений и отдыхающих.

В Республиканском детском санатории «Лесная сказка» ежегодно оздоравливается более 3500 детей с хроническими заболеваниями, в том числе около 100 детей–инвалидов. В настоящее время в санатории проходит 10-дневная профильная смена «Танцевальное лето». Руководитель смены, тренер детско-юношеской спортивной школы №1 г. Чебоксары Сергей Фомин сообщил, что участниками заезда стали 234 ребенка из 9 регионов страны. В профильной смене принимают участие и 44 юных дарования из Чувашии, в том числе 11 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки которым были предоставлены организаторами на безвозмедной основе.

В рамках проекта на территории лагеря ежедневно проходят танцевальные и спортивные мастер-классы от известных российских танцоров и хореографов.

Михаил Игнатьев посетил репетиции и пообщался с детьми, приехавшими в Чувашию из других регионов. Они признались, что им очень нравится отдыхать в санатории, для них подготовлена насыщенная и интересная программа, и они полностью довольны работой санатория и персонала. Глава республики пожелал детям творческих успехов и пригласил принять участие в открытом Кубке Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк», который пройдет в Чебоксарах в этом году.

Главный врач санатория Елена Гурьева рассказала, что по итогам 2 летней смены выраженный оздоровительный эффект отмечен у 98,9% детей. Этому способствует и имеющаяся мощная лечебная база. В санатории применяются более 50 современных методов лечения.

Главе Чувашии показали новые кабинеты медицинского блока – кабинет электросна, водолечения, бальнеогрязелечения, собственную лабораторию, где делаются экстренные анализы, проводятся предрейсовые осмотры водителей.

Администрация учреждения много внимания уделяет укреплению материально-технической базы. В прошлом году был проведен капитальный ремонт первого этажа лечебного блока с созданием безбарьерной среды для детей-инвалидов, проведены работы в газовой котельной учреждения.

В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы на 2017 год учреждению выделено 14,3 млн руб. на строительство новых биологических очистных сооружений в соматическом отделении «Алый парус». Елена Гурьева сообщила, что строительство объекта позволит не только обеспечить экологическую безопасность в бассейне реки Волга, но и усилить мощность санатория, увеличить охват детей санаторно-курортным лечением.

В детском лагере «Солнышко» в третью смену отдыхают 342 ребенка. Глава Чувашии осмотрел медицинский и спальные корпуса, оценил условия организации питания детей во время летнего отдыха, пообщался с персоналом и детьми, поинтересовался подготовкой вожатых. Он также посетил занятия, которые проводятся в рамках профильной смены «Летняя школа предпринимательства». Дети презентовали Главе республики свои бизнес-проекты и рассказали, почему хотят стать предпринимателями. Михаил Игнатьев похвалил их за стремление к самореализации: «То, что вы уже в таком юном возрасте задумываетесь над тем, как открыть свое дело, говорит о многом. Вы готовите себя к самореализации. Для этого нужно много работать. Но зато ваш первый капитал, заработанный своим трудом, будет особенно ценен», — напутствовал Глава региона участников профильной смены.

Всего в 2017 году планируется охватить отдыхом и оздоровлением свыше 102 тыс. детей (65% от общего количества детей школьного возраста). На финансирование оздоровительной кампании предусмотрено 459,11 млн рублей.