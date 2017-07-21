Дом пострадал, а люди — нет

Вчера в Чебоксарах в доме 4 по улице Грасиса произошло частичное обрушение облицовочной кладки фасада с торца здания. Сообщение об этом поступило из Центра управления в кризисных ситуациях ЦУКС МЧС России по Чувашии в Минстрой республики, оперативная информация была передана также в Госжилинспекцию Чувашии и администрацию Чебоксар.

По поручению руководителя Минстроя Владимира Михайлова на объект выехал его заместитель — главный архитектор Александр Шевлягин со специалистами государственного строительного надзора, сообщают в министерстве. Дано поручение оперативно провести обследование и выдать экспертное заключение с тем, чтобы в ближайшие дни начать капитальный ремонт бывшего общежития, построенного в 1971 году.

Как сообщили «СЧ» в ГКЧС Чувашии, угрозы для жизни людей нет. Тем не менее жильцам десяти торцевых квартир было предложено на время переселиться в общежитие Чебоксарского электромеханического колледжа на улице Гражданской. По словам председателя ГКЧС Вениамина Петрова, о ситуации доложено Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, данный вопрос руководство республики держит на контроле.