Встречали теплоход

ЯДРИНСКИЙ РАЙОН.

На днях к берегу Суры причалил теплоход «Бородино». Туристов привечали песнями и танцами.

Тепло и радушно встретил путешественников город Ядрин. С большим интересом гости осмотрели залы и выставки Ядринского районного художественно-краеведческого музея, побывали в операционной, где когда-то работал знаменитый хирург прошлого столетия Константин Волков. В Доме-музее народного артиста СССР Н.Д. Мордвинова ознакомились с историей города, жизнью и деятельностью театрального режиссера, творчеством известных меценатов — братьев Таланцевых и работами чувашского мастера резьбы по дереву Вячеслава Эткера.

Заглянули туристы и в музей натурального хозяйства чувашского крестьянина 19 века, что находится в деревне Верхние Ачаки, где не только осмотрели старинные дома, но и попробовали поработать крестьянскими инструментами. Местный изобретатель Николай Потапов угостил путешественников своим витаминно-оздоровительным чаем. Продегустировали они и продукцию ядринских предприятий. Душистый свежезаваренный чай из самовара, душевные песни народного ансамбля «Вирьял» стали завершающим аккордом маленького путешествия по ядринской земле. Гости поблагодарили хозяев за чувашское гостеприимство и сохранение исторического наследия.

Фото cap.ru: Народный ансамбль «Вирьял» продемонстрировал туристам процесс обработки льна и варки пива.