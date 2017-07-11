В Чувашии создается будущее железных дорог

С ПРИЦЕЛОМ НА ВСМ

Российские железные дороги давно в партнерах у нашей республики. Это сотрудничество закреплено не только перевозками людей и грузов, но и членством ряда наших предприятий в Некоммерческом партнерстве «Объединение производителей железнодорожной техники». В минувшую пятницу в Чебоксарах прошла его юбилейная, десятая, конференция.

На предшествовавшей конференции рабочей встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева с президентом НП «ОПЖТ», старшим советником президента ОАО «РЖД», членом правления ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем отмечалось, что около 30 промышленных предприятий республики поставляют продукцию для РЖД. Валентин Александрович поблагодарил за теплый прием, подчеркнув, что «Чувашия в числе лидеров по инновационному развитию. Это впечатляет. Для нас очень важно проводить наши мероприятия в регионах, это наша политика, которую мы и дальше будем продолжать».

120 млрд руб. составила сумма заказов РЖД для предприятий Чувашии с 2010 года

Созданная ровно десять лет назад, эта структура координирует деятельность предприятий транспортного машиностроения, обеспечивая развитие линейки инновационной продукции железнодорожного назначения. В партнерстве сегодня состоит 174 предприятия, производящих до 90 процентов продукции для стальных магистралей. Среди них сразу несколько крупных предприятий нашей республики. Они выпускают для РЖД электронику, вагоны, литье, цистерны, электрооборудование, спецодежду и обувь.

Валентин Гапанович стал частым гостем в Чувашии. Михаил Игнатьев, рассказывая на конференции об успехах региона, назвал благополучную демографию. Выяснилось, что Валентин Александрович на днях стал дедом. Михаил Васильевич похвалил его за вклад в демографию страны. «А я подумал, вы хотите зарегистрировать внучку в Чувашии, учитывая мое расположение к республике…» — пошутил новоиспеченный дед.

Нынче конференция проходила в Чебоксарах уже в четвертый раз. С 2013 года реализуется соглашение между Кабинетом Министров республики и НП «ОПЖТ» о взаимодействии и сотрудничестве. В столицу съехались представители практически всех заводов России, выпускающих технику для железной дороги. Подводились итоги десятилетия, обсуждались текущие проблемы. Порой — в жестком формате производственного совещания, с нелицеприятными высказываниями. Таких проблем немало, в том числе по контрафактной продукции.

Машиностроение в целом и железнодорожное в частности получает поддержку на самом высоком уровне, отметил Валентин Гапанович. В том числе на законодательном в Госдуме РФ, при профильном комитете которой действует специальный экспертный совет.

Множество видов отечественной железнодорожной продукции сегодня не имеет зарубежных аналогов, что позволяет говорить практически о полной независимости отрасли от импорта, подчеркнул Валентин Александрович. В мире нигде, кроме России, нет, скажем, газотурбинного локомотива или новейших систем защиты от киберугрозы в управлении транспортом…

Михаил Игнатьев в свою очередь отметил удовлетворенность наших предприятий долгосрочным партнерством с РЖД, тем, что «НП «ОПЖТ» лоббирует интересы бизнеса — и в импортозамещении, и в качестве продукции, постоянно обновляет стандарты железнодорожной техники, чтобы не дать Западу обогнать страну. Предприятия Чувашии только выигрывают от партнерства по всем параметрам. Глава республики также выразил надежду на начало строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, протяженность которой на территории Чувашии составит 120 километров. А это опять же — новые заказы для промышленности.

Отвечая потом на вопросы журналистов, Михаил Игнатьев констатировал выполнение всех договоренностей правительства региона с партнерством. С 2010 года сумма заказов РЖД для предприятий Чувашии составила 120 миллиардов рублей. В нынешнем году она должна увеличиться еще на 3,5 процента. Отрадно, что они успешно выигрывают конкурсы на получение заказов, что свидетельствует о высоком техническом и технологическом уровне производителей республики. Не случайно новые предприятия изъявляют желание вступить в организацию, ибо без инновационных технологий невозможно закрепиться на современных рынках.

Валентин Гапанович особо отметил продукцию некоторых наших заводов, которой нет аналогов в области движения поездов. «С такими предприятиями работать интересно. Они подчас еще до конкретного заказа на ту или иную продукцию чувствуют и знают нашу конъюнктуру, исходя из понимания общих потребностей в отрасли. Здесь создается будущее цифровой железной дороги, что, собственно, и показывает, почему мы такое внимание оказываем Чувашии», — сказал президент партнерства. И выразил надежду, что проект реализации строительства ВСМ будет начат и успешно завершен.

На конференции была принята резолюция и подписан ряд внутриведомственных соглашений по производству и поставкам той или иной продукции участниками партнерства. А также состоялось награждение наиболее достойных.

ДОСЛОВНО

Валентин Гапанович:

— Республика располагает рядом уникальных высокотехнологичных предприятий. Российским железным дорогам нужна именно такая вот продукция.

Фото Максима Васильева: Юбилейная конференция закрепила партнерство во имя укрепления стальных магистралей.