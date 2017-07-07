В Чебоксарах проходит конференция производителей железнодорожной техники. Фоторепортаж

Столица Чувашии в четвертый раз стала местом проведения этого форума под эгидой Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Нынешняя конференция юбилейная — 10-я.

С 2013 года реализуется соглашение между правительством нашей республики и НП «ОПЖТ» о взаимодействии и сотрудничестве в сфере производства и поставок продукции для железнодорожного машиностроения. В партнерство входит ряд промышленных предприятий региона, в числе которых ОАО «ЭЛАРА», «Концерн «Тракторные заводы», ЗАО «ЧП «Сеспель», ОАО «ВНИИР», ООО «Яхтинг». Заявку на вступление подало АО «НПО «Каскад».

Открыл конференцию президент партнерства Валентин Гапанович. Гостей приветствовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Был подписан ряд рабочих соглашений между членами организации и НП «ОПЖТ». Затем выступили руководители комитетов партнерства, состоялось обсуждение насущных технических и законодательных проблем в области железнодорожного машиностроения.