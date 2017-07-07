Михаил Игнатьев провёл рабочую встречу с президентом НП «ОПЖТ» Валентином Гапановичем

7 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев провёл рабочую встречу с президентом Некоммерческого партнёрства «Объединение производителей железнодорожной техники», старшим советником президента ОАО «РЖД», членом правления ОАО «РЖД» Валентином Гапановичем.

Михаил Игнатьев выразил слова благодарности за плодотворное сотрудничество. Он отметил, что около 30 промышленных предприятий Чувашии являются партнёрами Объединения производителей железнодорожной техники. За период с 2010 по 2016 годы в адрес структурных подразделений ОАО «РЖД» и членам НП «ОПЖТ» поставлено продукции чувашских товаропроизводителей на общую сумму около 120 млрд рублей. «Уверен в том, что в дальнейшем мы продолжим эффективное взаимодействие», — сказал руководитель региона.

Глава республики также отметил, что в Чувашии рады принимать юбилейную конференцию Некоммерческого партнёрства «Объединение производителей железнодорожной техники».

Валентин Гапанович поблагодарил за тёплый приём. «Чувашская Республика в числе лидеров по инновационному развитию, это впечатляет. Для нас очень важно проводить наши мероприятия в регионах, это наша политика, которую мы и дальше будем продолжать», — сказал он.

Президент НП «ОПЖТ» отметил высокое качество продукции чувашских производителей. Он рассказал, что АО «ЭЛАРА» принимает участие в проектах ОАО «РЖД» по модернизации инфраструктуры станций Московского Центрального Кольца, развитию и модернизации Восточного полигона (БАМ). В этом году планируется увеличить объём закупок оборудования предприятия для реализации и других приоритетных проектов «Российских железных дорог». «Оборудование зарекомендовало себя с наилучшей стороны, никаких вопросов по надёжности нет, есть хороший задел для развития сотрудничества, например, при проектировании высокоскоростной магистрали ВСМ-2», — в частности отметил Гапанович.