Непогода не должна повлиять на цены

Вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин провел рабочее совещание с руководителями организаций торговли.

Были затронуты вопросы, касающиеся цен на овощную продукцию, а также присутствия местной алкогольной продукции в розничных торговых сетях и минимальных ценах на ее реализацию. Министр отметил, что в связи со сложившимися погодными условиями есть риски роста цен на плоды и овощи, и рекомендовал не допускать необоснованного их удорожания.

По данным Минсельхоза Чувашии, погодные условия текущего года — среднесуточные температуры ниже среднемноголетних значений и обильные осадки — замедлили темпы прошедшей посевной в республике. В результате во всех районах отмечается задержка в фазах развития сельскохозяйственных культур на 7–10 дней. Тем не менее опасений, связанных с возможным снижением валового сбора картофеля и овощей в результате неблагоприятных погодных условий, а также связанного с этим роста цен на продукцию пока не имеется, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.