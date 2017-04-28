Чебоксары готовятся к акции “Бессмертный полк”

Изменилось место старта и сбора участников акции. В этом году «Бессмертный полк» начнет свое шествие со сквера Национальной библиотеки Чувашской Республики в 12.00. Маршрут движения: пр. Ленина – ул. К. Маркса – ул. К. Воробьевых – Президентский бульвар – Красная площадь.

В сквере будет установлен экран, звуковая аппаратура, состоится патриотический концерт. По маршруту движения колонны, на Доме торговле и Площади Республики, будут организованы интерактивные площадки, на которых также будут звучать военные песни. Дополнительно на ключевых площадках будут установлены биотуалеты, запланирована выездная торговля. Также в этом году маленьким участникам акции будут раздаваться флажки с эмблемой «Бессмертного полка».

Как подать заявку на участие в акции «Бессмертный полк».

В акции могут участвовать все желающие жители города. Для этого необходимо изготовить штендер, фотографию солдата и прийти на построение 9 мая в 12.00 на Сквере Национальной Библиотеки Чувашской Республики. Бесплатно печатают фотографии в типографии по адресу пр. И. Яковлева, 4к2, а самостоятельно сформировать картинку для штендера можно на сайте штендер-полк.рф.

Вопросы можно задать координатору проекта в городе Чебоксары Оксане Ачкасовой – тел.: 8-905-027-33-48, e-mail: оachkasova@yandex.ru.

Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, сформировать наш Бессмертный полк! Напомним, что в 2016 году почтить память героев-фронтовиков в рамках 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Чувашии собрались около 20 тысяч чебоксарцев.

Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики