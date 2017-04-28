Тополь Победы — в Чувашии

Сегодня, 28 апреля, в столице республики в мемориальном комплексе «Победа» посадят саженец легендарного тополя Победы, чудом уцелевшего в Волгограде после Сталинградской битвы.

Герой проекта — знаменитый сталинградский тополь, выживший посреди одного из самых кровопролитных сражений в истории человечества. Он стал символом стойкости.

Жизнелюбие дерева, израненного пулями и осколками, уже более семидесяти лет вдохновляет людей. Специалисты установили, что дереву почти 100 лет. И это само по себе удивительно, поскольку в засушливом климате тополя не живут дольше 60 лет.

Ученые сделали все, чтобы сохранить удивительный генотип дерева. Его черенки были поделены на крошечные кусочки и помещены в пробирки с питательным раствором. В Волгоградском ботаническом саду из них выращены почти двухметровые саженцы.

К акции «Тополь Победы» присоединились еще 16 регионов России.