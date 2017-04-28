Рекламе дали окорот

ДЕПУТАТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ОБЛИКОМ ГОРОДА

В общей сложности девять решений было принято на 19-м очередном заседании Чебоксарского городского Собрания под председательством главы города Ирины Клементьевой.

В первую очередь был утвержден отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за 2016 год. После всех уточнений с учетом сумм, полученных из вышестоящих бюджетов, объем чебоксарского бюджета к концу года по доходам составил 9,8 млрд. рублей. По расходам бюджет города исполнен на 93 процента к годовым плановым назначениям. Основную долю в структуре расходной части бюджета за 2016 год составили расходы на финансирование образования — 55 процентов от общей суммы расходов, 21 процент на национальную экономику и 12 процентов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Среди прочих вопросов, можно сказать, основным стало решение по поводу установки в столице республики вывесок, рекламных и информационных конструкций.

В частности, удовлетворены многочисленные жалобы горожан на световую рекламу и вывески, которые зачастую размещены так, что в темное время суток буквально заливают светом окна жилых помещений. Теперь это запрещено, так же как реклама мерцающая.

Вдобавок отныне не дозволяется располагать средства наружной рекламы на знаках дорожного движения, на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над въездами и выездами из туннелей, над проезжей частью (так называемые растяжки), а еще на клумбах, тротуарах, ограждающих конструкциях (заборах) и так далее. Опять же существует такая штука, как выносные штендеры, которые временно устанавливаются на улице, возле офиса компании, на входе-выходе у торговых центров и развлекательных комплексов или в других людных местах. Теперь они запрещены, за исключением меню организаций общественного питания, и то непосредственно у входа в заведение.