Оба языка — родные

В ЧУВАШСКОМ КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВЫШЛА КНИГА ЗОИ РОМАНОВОЙ «НЕ ПЕРЕВОДОМ ЕДИНЫМ…»

Интригующее название понятно читателям, которым знакомо имя одного из самых востребованных переводчиков с чувашского на русский. В этот раз ее имя стоит на обложке, а не в выходных сведениях на последней странице, где, как правило, указывается переводчик. В сборник по определению автора включено «все более или менее значительное, что удалось сделать на протяжении довольно длительной творческой деятельности».

Состоит книга из трех разделов. В первый, названный «Жемчуг, оправленный в русское слово», включены лучшие (по мнению автора) рассказы и очерки чувашских писателей — «Жизнь и смерть маленького китайца» Федора Уяра, «Шилохвостка — утка домашняя» Юрия Скворцова, «Прозрачные люди» Марины Карягиной и другие.

Вся глава читается на одном дыхании, сразу понимаешь, за что Зоя Романова снискала славу талантливого переводчика. Так, народный писатель Чувашии Федор Уяр, оценивая ее творчество, писал: «Зоя Васильевна переводит с настоящего чувашского языка, а не с промежуточного подстрочного текста. Для нее оба языка — чувашский и русский — родные. Она глубоко проникается переводным текстом, начинает дышать и чувствовать как сам автор. В то же время не заслоняет его собой, не сокращает, не правит его чересчур при переводе. Она бережно и умело представляет русскому читателю чувашских героев, не упуская ни значительных, ни мелких деталей в словах и предметах».

А между тем Зоя Романова по происхождению не чувашка, родилась и выросла в русской семье. На чувашском научилась говорить еще в детстве: жила и училась вместе с чувашскими детьми, совершенствовала неродной язык, учась и работая в пединституте, в Чувашском книжном издательстве.

С таким же неиссякаемым интересом читаются и два последующих раздела книги: «Своя колея» и «Благодарю за внимание». Самый значимый из них первый. Именно здесь переводчица, пожалуй, впервые предстает как самостоятельный интересный писатель. Правда, включенные в него эссе, статьи и очерки, которые ранее печатались в газетах и журналах, автор называет пробой пера и признается, что они дороги ей как память о близких людях, о днях минувших.

Аристарх Дмитриев, Елена Зайцева