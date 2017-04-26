В Москве сказали спасибо за бюджет

От Зинаида Шитлаева access_time10 часов назадchat_bubble_outlineКомментариев нет

Благодарность министра финансов России вручена заместителю председателя правительства Чувашии — министру финансов Светлане Енилиной.
Эту высокую награду главный финансист нашей республики получила за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, профессиональное мастерство и конкретный вклад в решение задач по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности.

Опубликовано: 26 апреля 2017

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