Отметили День чувашского языка

«Мы должны сохранить родной язык как важнейшее звено, связывающее нас с прошлым, а с нами последующие поколения. В цивилизованном обществе это главный ответ на вопрос, для чего он нужен» — таким был основной мотив митинга-концерта, состоявшегося вчера в сквере у Национальной библиотеки перед памятником просветителю Ивану Яковлеву и посвященного Дню чувашского языка.

Впрочем, о том, что родной язык — это не только лучший выразитель духовных свойств народа, но и лучший наставник, учивший людей еще тогда, когда не было ни книг, ни школ, говорили вчера не только в Чебоксарах, но и во всех районах республики, а также в регионах России, где компактно проживают чуваши. В Москве чувашская диаспора традиционно возложила цветы на могилу Ивана Яковлева на Ваганьковском кладбище.

А в столице Чувашии праздник продолжился большой концертной программой, представленной на суд собравшихся творческими коллективами чебоксарского клуба «Нарспи». И самые маленькие самодеятельные артисты, и взрослые пели песни и читали стихи только на чувашском языке.

Напомним, День чувашского языка утвержден в 1992 году и приурочен ко дню рождения создателя современной чувашской письменности Ивана Яковлева.