Мусорка в палисаднике

КТО ПРОТИВ — ОСТАЛСЯ В СТОРОНКЕ?

«Вот уже много лет мы с супругой и еще несколько жильцов нашей пятиэтажки сажаем возле дома цветы, ухаживаем за кустарниками и плодовыми деревьями, которые украшают наш дом и улицу. А нам взяли и поставили в палисадник мусорный контейнер, с него теперь на цветник летит мусор, разве это справедливо?» — возмущался чебоксарец Леонид Кириллов, пришедший в редакцию «СЧ» с большой папкой документов.

Леонид Петрович уже три года не может добиться, чтобы мусорку с придомовой территории пятиэтажки под номером 6 по улице Талвира переместили в другое место. «Куда только ни обращался — все без толку», — сокрушался пенсионер. А потом уже во дворе своего дома подробнее рассказал корреспонденту «СЧ» о своей проблеме.

«Раньше с торца дома было все огорожено железным забором, за которым росли наши кустарники и цветы. В подвале дома был смонтирован водоотвод для полива растений. Когда пришла новая управляющая компания, его демонтировали, и с тех пор мы поливаем палисадник напрямую из квартир, протягивая шланг через окно. А потом без нашего ведома часть ограды убрали и установили мусорный контейнер. И ведь от дома всего-то метров пять, разве так можно?» — поделился наболевшим Кириллов.

Действительно, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.1.2.2645-10 пункт 8.2.5) расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Судя по чебоксарским улицам, эти правила не соблюдаются не только на Талвира, 6. Но коммунальщики разводят руками, дескать, нормативы нереально выполнить в наших тесных дворах.

КСТАТИ

Согласно СанПиН для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта.

В отделе ЖКХ и благоустройства администрации Московского района Чебоксар сообщили, что Леониду Кириллову, обращавшемуся в общественную приемную, уже было дано разъяснение: «В районах сложившейся застройки расстояние до контейнерной площадки и контейнеров устанавливается комиссионно (пункт 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88). Руководствуясь решением межведомственной комиссии, администрация Московского района считает, что контейнер ТБО с торца дома № 6 по улице Талвира установлен в соответствии с действующим законодательством».

Поясним: в случаях, когда между жильцами домов и управляющей компанией возникают споры, где разместить мусорные баки или куда перенести неудобно стоящий контейнер, для их решения создаются специальные комиссии. Как правило, в ее состав входят представители домкома, управляющей компании и районной администрации. Вот и в случае на Талвира, 6 решение поставить контейнер с торца дома было установлено комиссионно. Но вот уведомили ли об этом жильцов, отстаивал ли домовой комитет их пожелания? По мнению Кириллова, все-таки можно было бы рассмотреть более приемлемые варианты размещения мусорного бака.

По словам главного инженера обслуживающей управляющей компании «Атал» Андрея Павлова, установка контейнера ТБО на Талвира, 6 была согласована с жильцами, на что имеется документ — протокол собрания собственников жилья.

Получается, что и соседи меж собой не могут найти согласия: одни выступают против мусорки возле дома, другие равнодушно ставят подписи «за», не особо заботясь о судьбе зеленых насаждений вокруг. А ведь некоторые горожане общими силами стараются благоустроить свой двор, придумывают оригинальные клумбы, даже устраивают сад камней, а на Талвира, 6 создается ощущение, что только одному человеку это и надо. Меж тем всего через три-четыре недели здесь зацветут яблони и вишни. Жаль, что их аромат будет перебивать неприятный запах рядом стоящей мусорки…

Фото автора: Раньше за этим забором росли цветы и кустарники, а теперь на клумбы летит мусор.