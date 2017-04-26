За рулем «навеселе»

От Людмила Смагина access_time1 час назадchat_bubble_outlineКомментариев нет

Выслушал приговор депутат Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района, нарушивший правила дорожного движения.
Установлено, что мужчина был ранее оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на год и восемь месяцев за управление машиной в нетрезвом состоянии. В ноябре прошлого года депутат вновь был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в аналогичном правонарушении, пройти медосвидетельствование он отказался. Суд приговорил нарушителя ПДД к 160 часам обязательных работ и на два года лишил водительских прав.

Опубликовано: 26 апреля 2017

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