За рулем «навеселе»

Выслушал приговор депутат Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района, нарушивший правила дорожного движения.

Установлено, что мужчина был ранее оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на год и восемь месяцев за управление машиной в нетрезвом состоянии. В ноябре прошлого года депутат вновь был задержан сотрудниками ГИБДД по подозрению в аналогичном правонарушении, пройти медосвидетельствование он отказался. Суд приговорил нарушителя ПДД к 160 часам обязательных работ и на два года лишил водительских прав.