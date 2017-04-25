25 апреля — День чувашского языка

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

Родной язык является величайшей ценностью для каждого человека. Чувашский язык — это духовное наследие, которое отражает историю нашего народа, является основным символом выражения национальных обрядов, обычаев, традиций и государственности.

Мы проводим комплексную работу по сохранению, обогащению и популяризации родной речи, развиваем многовековые культурные традиции, следуя заветам великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева.

Вместе с тем признание и уважение языкового разнообразия, взаимопроникновение языков и культур разных национальностей, проживающих в Чувашии, являются ключом к сохранению мира и согласия на территории республики.

Шаги, которые мы предпринимаем для сохранения родного языка, содействуют языковому разнообразию в Чувашии, крепят межнациональную солидарность, основанную на взаимопонимании и диалоге. Сохранение национальной культуры народов России — один из приоритетов и в работе Правительства Российской Федерации.

Веками проживая на одной земле в мире и согласии, через взаимопроникновение языков и культур мы становимся единым многонациональным народом.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев