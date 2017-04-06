В «Сеспель» возвращается кино

СТАРТУЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Кино возвращается!» – так называется программа, которая стартует в кинотеатре «Сеспель» 20 апреля. В нее вошли лучшие мультфильмы, созданные советскими и российскими мультипликаторами.

Уже несколько поколений выросло на этих замечательных «мультиках». «Ну, погоди!», «Мальчик-с-пальчик», «Муха-цокотуха», «Лиса и Заяц», «Шапокляк», «Про собаку Розу» и многие другие – золотой фонд анимационного кино. Как и веселый и поучительный «Ералаш», который можно смотреть всей семьей, как старые, так и свежие его выпуски – из самого любимого детского игрового кино. Все они будут показаны в упомянутой программе, рассчитанной на 9 дней.

Возобновление кинопоказов будет связано и с Днями чувашского языка и культуры. В «Сеспеле» по этому случаю состоится показ художественного фильма «Киремет кати» (Священная роща), снятого в 1930 году первым чувашским кинорежиссером, основателем киностудии «Чувашкино» Иоакимом Максимовым-Кошкинским.