В «Сеспель» возвращается кино

«Кино возвращается!» – так называется программа, которая стартует в кинотеатре «Сеспель» 20 апреля. В нее вошли лучшие мультфильмы, созданные советскими и российскими мультипликаторами.
Уже несколько поколений выросло на этих замечательных «мультиках». «Ну, погоди!», «Мальчик-с-пальчик», «Муха-цокотуха», «Лиса и Заяц», «Шапокляк», «Про собаку Розу» и многие другие – золотой фонд анимационного кино. Как и веселый и поучительный «Ералаш», который можно смотреть всей семьей, как старые, так и свежие его выпуски – из самого любимого детского игрового кино. Все они будут показаны в упомянутой программе, рассчитанной на 9 дней.
Возобновление кинопоказов будет связано и с Днями чувашского языка и культуры. В «Сеспеле» по этому случаю состоится показ художественного фильма «Киремет кати» (Священная роща), снятого в 1930 году первым чувашским кинорежиссером, основателем киностудии «Чувашкино» Иоакимом Максимовым-Кошкинским.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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Хочется пересмотреть фильм «Сеспель», в инете не нашла
Копия фильма «Сеспель» есть в архиве электронной и кинодокументации (Чувашкино). Вряд ли где-то еще его можно посмотреть.