Про «СЧ» сняли кино

К столетию газеты «Советская Чувашия» был снят документальный фильм, создателем которого выступил творческий коллектив ГТРК «Чувашия».
Съемки длились больше двух месяцев и завершились 29 марта. За это время съемочная группа не только ознакомилась с жизнью редакции, но и побывала в гостях у читателей, где бы они ни находились – в отдаленном селе или в Доме правительства. Проходили съемки и по ночам, когда газеты развозятся в киоски, и ранним утром, когда люди приходят за свежим номером. Именно поэтому в фильме можно будет увидеть не только творческий состав «Советской Чувашии», но и других работников, без которых тоже невозможно представить создание газеты.
Кроме того, особое внимание в фильме уделено и историческим моментам в жизни печатного издания: от основания революционной газеты под названием «Чебоксарская правда» и до сегодняшнего дня. А ее первый номер стал настоящей находкой, ведь раньше считалось, что он не сохранился.
Один из авторов фильма, шеф-редактор регионального эфира телеканала «Россия 24» Ольга Петрова знакома читателям газеты не только по работе на телевидении, но и по увлекательному циклу исторических статей «Чебоксарские адреса», публиковавшихся в «Советской Чувашии».
– Я очень благодарна редакции газеты за то, что мне позволили сделать кино таким, каким я его увидела, – рассказала на своей странице в социальных сетях Ольга Петрова. – Не холодным, официальным, блестящим фильмом о «динамично развивающемся предприятии», а теплым и душевным. В нем – вся моя любовь к коллективу газеты. Может быть, поэтому получилось все так, как задумывалось. Работали по принципу Феллини: кино готово, его осталось только снять.
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА: 8 апреля, 19.00, в региональном эфире телеканала «Россия 24» 10 апреля, 9.00, на канале «Россия 1» 10 апреля, 19.30, в эфире Национального телевидения Чувашии
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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