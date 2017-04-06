Главное Про «СЧ» сняли кино ОНО ПОЛУЧИЛОСЬ ДУШЕВНЫМ, СЧИТАЮТ АВТОРЫ К столетию газеты «Советская Чувашия» был снят документальный фильм, создателем которого выступил творческий коллектив ГТРК «Чувашия».

Съемки длились больше двух месяцев и завершились 29 марта. За это время съемочная группа не только ознакомилась с жизнью редакции, но и побывала в гостях у читателей, где бы они ни находились – в отдаленном селе или в Доме правительства. Проходили съемки и по ночам, когда газеты развозятся в киоски, и ранним утром, когда люди приходят за свежим номером. Именно поэтому в фильме можно будет увидеть не только творческий состав «Советской Чувашии», но и других работников, без которых тоже невозможно представить создание газеты.

Кроме того, особое внимание в фильме уделено и историческим моментам в жизни печатного издания: от основания революционной газеты под названием «Чебоксарская правда» и до сегодняшнего дня. А ее первый номер стал настоящей находкой, ведь раньше считалось, что он не сохранился.

Один из авторов фильма, шеф-редактор регионального эфира телеканала «Россия 24» Ольга Петрова знакома читателям газеты не только по работе на телевидении, но и по увлекательному циклу исторических статей «Чебоксарские адреса», публиковавшихся в «Советской Чувашии».

– Я очень благодарна редакции газеты за то, что мне позволили сделать кино таким, каким я его увидела, – рассказала на своей странице в социальных сетях Ольга Петрова. – Не холодным, официальным, блестящим фильмом о «динамично развивающемся предприятии», а теплым и душевным. В нем – вся моя любовь к коллективу газеты. Может быть, поэтому получилось все так, как задумывалось. Работали по принципу Феллини: кино готово, его осталось только снять. ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА:

8 апреля, 19.00, в региональном эфире телеканала «Россия 24»

10 апреля, 9.00, на канале «Россия 1»

10 апреля, 19.30, в эфире Национального телевидения Чувашии

Метки: Кино, Юбилей «СЧ».



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