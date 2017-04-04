Александр ИВАНОВ, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:
«Мы ведем постоянный мониторинг запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти посредством СМЭВ. Учитывается как сам факт ответа на запрос, так и соблюдение сроков. По итогам 3 месяцев 2017 года высокие результаты показали Алатырский, Порецкий и Урмарский районы, Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь и Шумерля. «Аутсайдерами» стали Чебоксарский, Красноармейский, Янтиковский, Ядринский, Комсомольский и Шемуршинский районы, у которых показатель эффективности ниже 75 проц. Одна из причин неэффективной работы по запросам через СМЭВ – отсутствие контроля со стороны ответственных лиц. Для решения проблемы надо учитывать эффективность работы в СМЭВ при оценке деятельности глав администраций муниципальных и городских округов».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.