Большая семья, Главное Ассамблея народов Чувашии провела первое выездное заседание ЖИТЬ В МИРЕ УЧАТ С ДЕТСТВА Как жить в мире и согласии, рассуждали на прошлой неделе в Комсомольском районе. Там прошло первое выездное заседание созданной в прошлом году Ассамблеи народов Чувашии.

Выбор района был не случаен. Здесь на протяжении веков рядом живут представители разных народов: чуваши, татары, русские, и ни одного случая межнациональной распри между ними историей не зафиксировано. Имея разные национальные культуры, традиции, религиозные верования, они являют образец мира, дружбы и согласия между народами, уважают друг друга, чтят традиции соседей. Как им это удается?

Основной ответ на вопрос «держала» Национально-культурная автономия татар Чувашии. Дружба и уважение начинаются с детства, убеждены активисты автономии. Поэтому гостей сначала ознакомили с работой детского сада (село Урмаево) и школ (Токаевской и Урмаевской), где ребятишкам рассказывают о традициях и культуре каждого из народов района, учат знать и уважать их. Побывали гости и в строящейся мечети с. Урмаево (возводится на добровольные пожертвования) и во Дворце культуры, где посмотрели творчество местных художественных коллективов. А потом члены Совета ассамблеи, руководители национальных автономий республики, представители администрации района, главы поселений, сельчане собрались за круглым столом «Единство народов – основа российской государственности». Подводя итоги разговора о необходимости усиления работы в сфере сохранения межнационального мира и согласия, председатель ассамблеи Лев Кураков подчеркнул – опыт Комсомольского района по сохранению и поддержанию межнациональной дружбы можно тиражировать не только в республике, но и по всей стране.

Кстати, выездные заседания в дальнейшем войдут в практику работы Ассамблеи. Они, по словам членов Совета ассамблеи, будут способствовать лучшему восприятию ситуации, помогут понять проблемы и сообща находить пути их решения. Одной же из основных целей станет знакомство с наработками и опытом районов по реализации концепции государственной национальной политики. В конце апреля такое заседание пройдет в Порецком районе, совместно с Мордовским культурным центром, а в мае Ассамблея и Узбекский культурный центр планируют Дни узбекской культуры.

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