Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ, руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:
«Советская Чувашия» – одно из старейших изданий страны. Однако возраст газеты определяется не только годами, но и яркими журналистскими работами и творческими победами. Стремление удовлетворить читательские запросы, дать пищу для размышлений находит самый заинтересованный отклик у жителей Чувашии. Не случайно, поздравляя газету с юбилеем на сайте редакции, читатели отмечали, что любовь к газете они получили в наследство от родителей. Это замечательная традиция! Приятно, что у редакции есть подписчики с 50летним стажем, хочется пожелать больше молодых читателей. Юбилей газеты – это праздник не только для коллектива редакции, но и для читателей, внештатных авторов, ветеранов печати».
(Из правительственной телеграммы в честь столетия «Советской Чувашии»)
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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