Главное Цитата номера Михаил СЕСЛАВИНСКИЙ, руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям: «Советская Чувашия» – одно из старейших изданий страны. Однако возраст газеты определяется не только годами, но и яркими журналистскими работами и творческими победами. Стремление удовлетворить читательские запросы, дать пищу для размышлений находит самый заинтересованный отклик у жителей Чувашии. Не случайно, поздравляя газету с юбилеем на сайте редакции, читатели отмечали, что любовь к газете они получили в наследство от родителей. Это замечательная традиция! Приятно, что у редакции есть подписчики с 50­летним стажем, хочется пожелать больше молодых читателей. Юбилей газеты – это праздник не только для коллектива редакции, но и для читателей, внештатных авторов, ветеранов печати». (Из правительственной телеграммы в честь столетия «Советской Чувашии»)

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