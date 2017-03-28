В свободном доступе

ЖИТЕЛИ ПОКА АКТИВНЕЕ ВЕДОМСТВ

По данным Росстата, в 2016 году 69 проц. жителей Чувашии заказывали госуслуги через Интернет. Это позволило республике занять третье место в ежегодном рейтинге среди регионов страны, население которых активно пользуется Единым порталом госуслуг.

Больше нас за госуслугами в электронном виде обращаются лишь в Татарстане и Ханты­-Мансийском автономном округе. Такую информацию привел министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Александр Иванов на недавнем заседании комиссии по внедрению ИТ в работу органов власти.

Как было отмечено, сегодня жители республики имеют возможность получить через Интернет 62 государственные и муниципальные услуги. Сделать это можно через Единый портал госуслуг, причем круглосуточно, без очередей и без «контакта» с чиновниками. Так, например, на ресурсе можно оплатить штрафы, подать документы на регистрацию автомобиля, получение водительских прав, загранпаспорта, отправить заявление на регистрацию брака, а с недавних пор – и записать ребенка в первый класс.

30 процентов составляет скидка на госпошлину при заказе госуслуг в электронном виде

Чаще всего жители республики пользуются электронными госуслугами при обращении в органы ЗАГС, при записи в детский сад и на прием к врачу. Причем пользователи электронных госуслуг могут оплатить госпошлину со скидкой в 30 проц. и обслуживаются в приоритетном порядке при обращении в те или иные органы власти.

Зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись можно в районных и городских многофункциональных центрах, центрах занятости населения, управлениях (отделах) Пенсионного фонда России, регистрационно-­экзаменационных отделениях ГИБДД, отделах ЗАГС, а также в республиканском Центре информационных технологий.

Но если граждане уже оценили удобство таких «окон», наладить бесперебойное электронное взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления пока еще не удается. Так, директор филиала Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашии Игорь Татур сообщил, что еще не во всех муниципалитетах республики освоили передачу ответов на запросы ведомства по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Положительно в этом плане оценивают работу в Чебоксарах, Мариинско­-Посадском, Алатырском, Вурнарском, Порецком, Шумерлинском, Цивильском районах. А вот Комсомольскому, Моргаушскому, Шемуршинскому, Ядринскому, Канашскому районам над этим вопросом еще нужно хорошо поработать. Руководитель палаты предложил министерству провести совместное обучение ответственных специалистов.

В свою очередь в министерстве ответили, что с прошлого года ведется мониторинг ответов из районов и городов республики на запросы из федеральных ведомств. Рейтинг «эффективности» будет составляться регулярно, а к недобросовестным муниципалитетам применят санкции.