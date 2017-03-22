Чувашию посетил знаменитый футболист и тренер Валерий Газзаев

СТАРОЕ ФОТО ДЛЯ ТРЕНЕРА

25 марта Чувашию посетил знаменитый футболист и тренер, депутат Госдумы России Валерий Газзаев. Программа визита была насыщенной и интересной, как хороший футбольный матч.

В Чебоксарах на стадионе «Труд» Газзаев встретился с участниками открытого зимнего первенства по футболу среди ветеранов города, а на центральном стадионе «Олимпийский» – со спортсменами, собравшимися на финал турнира по футболу среди дворовых команд Чебоксар. Футболистам-любителям из команд Чапаевского поселка, Богданки, а также из команды «Сувары» этот финал запомнится надолго – еще бы, сам Газзаев вручил им кубки и подарил футбольные мячи.

Следующий пункт в поездке Газзаева – Ледовый дворец «Чебоксары-Арена». Здесь на встрече с участием руководителя Минспорта Чувашии Сергея Шелтукова, тренеров и футбольной общественности обсуждались проблемы развития футбола в России в целом и в Чувашии в частности. На этой встрече Валерий Газзаев поделился и своим тренерским опытом, сообщают в Минспорта республики.

Из Чебоксар почетный гость отправился в Шумерлю. В этом городе, кстати, Газзаев уже бывал – в 1988 году в составе команды ветеранов сборной СССР по футболу он провел товарищеский матч со сборной ветеранов Шумерли. Последняя была составлена из двух местных команд – «Звезды» и «Темпа». С тех давних времен у тренера «Звезды» Владимира Авдонина сохранилась послематчевая фотография – на ней Газзаев в верхнем ряду, в футболке с надписью «СССР». Разглядывая раритетный снимок, Валерий Георгиевич с удовольствием вспомнил ту игру, закончившуюся со счетом 0:2 в пользу гостей (один из голов тогда, кстати, забил сам Газзаев). И с не меньшим удовольствием увез с собой в Москву и старое фото, и сувениры из Шумерли. А перед отъездом прославленный тренер успел встретиться с юными футболистами и тоже подарил им футбольные мячи, сообщают в администрации города Шумерли.

ИЗ ДОСЬЕ

Валерий Газзаев – советский футболист (нападающий) и российский футбольный тренер, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. В составе сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года.

В. Газзаев – самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков за всю историю чемпионатов России по футболу, «Тренер года» по версии УЕФА (2004–2005). Под его руководством ФК «ЦСКА» стал обладателем Кубка УЕФА, четырехкратным чемпионом страны. Нынче В. Газзаев – заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФ.

Фото cap.ru

? Валерий Газзаев и глава администрации Шумерли Александр Зиновьев увлеченно разглядывали исторический снимок.

? Теперь эта фотография будет храниться в личном архиве знаменитого тренера.