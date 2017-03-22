В 2017 году в Чебоксарах впервые пройдет конкурс релейщиков

Электротехническая отрасль Чувашской Республики – это важнейший, базовый сектор экономики Чувашии, лидер промышленного производства республики, предприятия которой по праву являются одними из лидеров российского рынка релестроения и вносящие весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны.

Немаловажная роль в дальнейшем развитии отрасли отводится формированию профессиональных кадров. С целью повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации, популяризации рабочих профессий в Чувашской Республике Правительство Чувашской Республики совместно с Электротехническим кластером Чувашской Республики и Межрегиональным центром компетенций – Чебоксарским электромеханическим колледжем в ноябре 2017 года планируют провести чемпионат рабочих профессий по направлению «Техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики».

23 марта 2017 года на базе Межрегионального центра компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж прошло заседание организационного комитета по проведению чемпионата.

Источник: Миниcтерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики