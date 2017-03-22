Юрий ВАСИЛЬЕВ, заместитель председателя правительства республики – руководитель Администрации Главы Чувашии:
«Необходим серьезный и в то же время нестандартный подход к организации мероприятий, посвященных вековому юбилею газеты «Советская Чувашия». В празднование этой знаменательной для всех жителей республики даты должны быть вовлечены в первую очередь те, кто посвятил родной газете долгие годы своей жизни, ветераны журналистики, а также ее верные читатели. Мы должны удивить не только масштабами мероприятий, но и их содержанием».
(Из выступления на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия газеты «Советская Чувашия»)
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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