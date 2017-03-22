Юрий ВАСИЛЬЕВ, заместитель председателя правительства республики – руководитель Администрации Главы Чувашии:

«Необходим серьезный и в то же время нестандартный подход к организации мероприятий, посвященных вековому юбилею газеты «Советская Чувашия». В празднование этой знаменательной для всех жителей республики даты должны быть вовлечены в первую очередь те, кто посвятил родной газете долгие годы своей жизни, ветераны журналистики, а также ее верные читатели. Мы должны удивить не только масштабами мероприятий, но и их содержанием».

(Из выступления на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия газеты «Советская Чувашия»)