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День Победы в Чебоксарах в 2017 году пройдет под девизом «Память народа»

Заседание рабочей группы по организации подготовки и проведения празднования знаменательной даты в Чувашской Республике провел Председатель Правительства Чувашии Иван Моторин 23 марта.

В Чувашии проживают 18,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, их чествование организуется органами исполнительной власти совместно с администрациями муниципалитетов, коммерческими, общественными и религиозными организациями. По традиции планируется вручение подарков и проведение множества праздничных мероприятий.

Как сообщил заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Вячеслав Оринов, Чувашская Республика примет участие в проведении ежегодных патриотических акций. Запланированы также экологические мероприятия по закладке памятных посадок, приведению в порядок парков, лесопарков, скверов. Внимание также будет уделено восстановлению и приведению в порядок воинских захоронений, памятников и мемориальных мест, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны.

В городах и районах планируются встречи с ветеранами и тружениками тыла, проведение торжественных митингов и возложений венков к мемориальным объектам, посвященным Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В музеях и библиотеках пройдет месячник патриотического воспитания, в его рамках — тематические экспозиции и выставки.

Широко задействованы в праздничных мероприятиях общеобразовательные организации.

День Победы в Чебоксарах в 2017 году пройдет под девизом «Память народа». Традиции празднования Дня Победы будут сохранены. Запланированы и новые проекты. Одним из них станет Кадетский бал на Красной площади, рассказала заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.

Непосредственно 9 Мая в столице Чувашии начнется с возложения цветов к Монументу Славы в Мемориальном парке «Победы». В полдень на Красной Площади состоится торжественное прохождение сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники. Завершать парад будут участники Всероссийской акции «Бессмертный полк». В течение всего дня на Красной площади будут проходить праздничные мероприятия, которые завершатся концертом и салютом.

Были также обсуждены вопросы медицинского обеспечения и улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин утвердил концепцию празднования. Он подчеркнул, что все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, необходимо провести на высоком организационном уровне.

Отметим, в прошлом году в Чувашии прошло более 2,5 тысячи мероприятий, посвященных празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В них приняли участие свыше 500 тысяч жителей республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

г. Чебоксары Чувашской Республики

Первоисточник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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