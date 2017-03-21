Налоговиков в карты не обыграешь…

Беспрецедентное уголовное дело возбуждено СУ СКР по Чувашии в отношении 36-летнего жителя Чебоксар, который на игре в покер зарабатывал миллионы, о чем налоговики узнали случайно.

Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов с физического лица за 2011–2013 годы в размере свыше 3,9 млн. рублей. Он не представлял декларации в налоговые органы, скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 млн. рублей, полученные за пределами России.

А это выигрыши на международных покерных турнирах, проводившихся в США (Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера – World Series of Poker), а также в Германии (Берлин), Дании (Копенгаген) и Франции (город Довиль). Дело возбуждено по материалам, предоставленным налоговой инспекцией по Чебоксарам. В СУ СКР сообщили, что это первое в российской следственной практике «покерное» дело.