Лыжня памяти героев

В двенадцатый раз на базе Анат-Кинярской средней школы Чебоксарского района прошли соревнования по лыжным гонкам памяти выпускников учебного заведения – капитана ФСБ России Леонида Ильина и рядового российской армии Анатолия Лебедева, погибших на Северном Кавказе.
В этом году на старт вышли более 100 лыжников в двенадцати возрастных группах – не только местная детвора и жители деревни, но и школьные команды Чебоксарского и Моргаушского районов.
«Эти соревнования – дань памяти погибшим выпускникам школы. Они честно служили России», – отметила директор школы Татьяна Майорова.
Местные жители делились теплыми воспоминаниями о Лене и Толе: как вместе с ними учились, дружили, как призывались в армию. Слова благодарности организаторам лыжни выразили вдова, брат и сестры Леонида Ильина.
По итогам соревнований переходящие кубки завоевали команды Салабайкасинской школы Чебоксарского района, Калайкасинской средней школы Моргаушского района и коллектив физкультурно-спортивного общества «Динамо». Победителей в личном зачете ждали призы от организаторов гонок, спонсоров и памятные подарки от ветеранов органов безопасности.
Заряд бодрости и хорошего настроения получили все участники гонок от мала до велика. А в следующем году на традиционную памятную лыжню в Анат-Кинярах наверняка выйдет еще больше любителей спорта.
КАПИТАН И РЯДОВОЙ
Две мемориальные доски о героях-земляках установлены на стене у центрального входа в школу, а памятный стенд внутри учебного заведения знакомит учеников с основными вехами их коротких, но ярких биографий.
Леня Ильин закончил 9 классов Анат-Кинярской школы в 1986 году. Потом были успешная учеба в Мариинско-Посадском лесотехническом техникуме и два года армии на Среднем Урале. Службу в органах безопасности он начал в 1993 году. Через 10 лет был откомандирован в Чеченскую Республику. 15 апреля 2005 года в ходе проведения контртеррористической операции в городе Грозном капитан Леонид Ильин погиб. Посмертно награжден орденом Мужества.
Семья Лебедевых переехала в Чебоксарский район из Томской области. В 1990 году Толя Лебедев стал первоклассником Анат-Кинярской школы. После окончания девяти классов он поступил в ПТУ поселка Кугеси и в июне 2002 получил диплом мастера сельскохозяйственного производства. Но поработать по специальности не успел – сразу же был призван в армию. 6 марта 2003 года рядовой Лебедев погиб при выполнении боевого задания под городом Грозным. Посмертно награжден орденом Мужества.
Михаил ПЕТРОВ
Фото пресс-службы УФСБ России по ЧР
? Перед стартом взрослые и дети вспомнили о героях-односельчанах…
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