Главное Живой язык газеты Александр МЫЦИКОВ, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканского клинического онкологического диспансера: – Я честно могу признаться, что даже не помню, как познакомился с газетой «Советская Чувашия»: у меня такое ощущение, что она была всегда. Ее регулярное чтение вызвано не столько привычкой, хотя и это нельзя списывать со счетов, но и тем, что в последние годы газета стала очень интересной. Пропали огромные материалы, для знакомства с которыми нужно было находить время, статьи небольшие, но исключительно информативные. Причем тематика разнонаправленная, практически вся касается жизни республики, и материалы не прилизанные и причесанные, наоборот, вызывают много размышлений. Бывают и острые, критические статьи, с продолжением. Поэтому пропустить номер для себя считаю потерей.

Очень нравится, что на страницах газеты даже официальные материалы написаны живым языком. Не надо продираться сквозь дебри канцелярских оборотов. И что еще интересно: даже если о каком-то событии уже знаешь из сообщений радио или телевидения, обязательно смотришь, а что по этому поводу рассказали журналисты «Советской Чувашии». Потому что непременно будет представлена какая-то другая точка зрения либо журналисты выложат эксклюзивную информацию.

Отдельное спасибо фоторепортерам. Настолько интересные снимки, что иной раз думаешь – вот бы такое фото в рамочку и на стену. Они живые, яркие, граничат с искусством. Мне кажется, что редакции надо бы подумать и издать альбом своих фотографий.

Еще хочу особо отметить, что газета очень грамотная. Даже опечатки встречаются крайне редко, причем видно, что это именно опечатка, а не грамматическая ошибка. Сейчас столько изданий грешат тем, что публикуют статьи, которые пестрят ошибками, и «Советская Чувашия» очень выгодно отличается на этом фоне.

И еще. У нас в диспансере газету могут прочитать и сотрудники, и пациенты – и это большой плюс. Иногда надо как-то начать важный разговор с больным, и бывает, что начинаем его с обсуждения газетной публикации, а когда общий язык найден, переходим к проблемам здоровья…

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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