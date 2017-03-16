Изменяется график доставки пенсии

С апреля 2017 года в Чувашской Республике почта и банки будут доставлять пенсии начиная с 5 числа, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.

Ранее выплатной период в республике начинался с 3 числа. Теперь же дата доставки отодвигается на 1–3 дня. Изменения, по данным отделения ПФР по Чувашии, коснутся примерно 18 проц. пенсионеров – в основном тех, кто получает пенсии в начале и конце месяца.

Оптимизация графиков доставки проводится по всей стране для равномерного поступления федеральных трансфертов на выплату пенсий при ежегодном росте количества пенсионеров, поясняют в отделении. Так, в Чувашии федеральные трансферты составляют 60 проц. от необходимой суммы на выплату пенсий, получателей же пенсий за год стало на 4 тыс. больше. Поэтому и проводится корректировка сроков перечисления пенсионных средств почтамтам и Сбербанку России.

В этой связи у жителей республики, получающих пенсии на почте, даты доставки переносятся:

— с 3 числа на 5 число;

— с 4 числа на 6 и 7 числа.

У получающих пенсии в Сбербанке даты доставки сдвинутся:

— с 3 и 4 числа на 5 число;

— с 18, 19, 20 и 21 на 22 число.

С новыми графиками доставки пенсий можно ознакомиться в отделениях почтовой связи, офисах Сбербанка России и клиентских службах Пенсионного фонда.