Изменяется график доставки пенсии

С апреля 2017 года в Чувашской Республике почта и банки будут доставлять пенсии начиная с 5 числа, сообщает пресс-служба республиканского отделения Пенсионного фонда.
Ранее выплатной период в республике начинался с 3 числа. Теперь же дата доставки отодвигается на 1–3 дня. Изменения, по данным отделения ПФР по Чувашии, коснутся примерно 18 проц. пенсионеров – в основном тех, кто получает пенсии в начале и конце месяца.
Оптимизация графиков доставки проводится по всей стране для равномерного поступления федеральных трансфертов на выплату пенсий при ежегодном росте количества пенсионеров, поясняют в отделении. Так, в Чувашии федеральные трансферты составляют 60 проц. от необходимой суммы на выплату пенсий, получателей же пенсий за год стало на 4 тыс. больше. Поэтому и проводится корректировка сроков перечисления пенсионных средств почтамтам и Сбербанку России.
В этой связи у жителей республики, получающих пенсии на почте, даты доставки переносятся:
— с 3 числа на 5 число;
— с 4 числа на 6 и 7 числа.
У получающих пенсии в Сбербанке даты доставки сдвинутся:
— с 3 и 4 числа на 5 число;
— с 18, 19, 20 и 21 на 22 число.
С новыми графиками доставки пенсий можно ознакомиться в отделениях почтовой связи, офисах Сбербанка России и клиентских службах Пенсионного фонда.
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