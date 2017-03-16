Перерасчет – через портал госуслуг

Заявление о перерасчете пенсии в электронной форме теперь можно подать через «Личный кабинет гражданина» на портале госуслуг, сообщает на своем официальном сайте Пенсионный фонд России.
Воспользоваться новой электронной услугой могут граждане с подтвержденной учетной записью в Единой системе идентификации и аутентификации.
К заявлению необходимо будет приложить документы, необходимые для перерасчета. Если же они находятся в распоряжении других госорганов, ПФР запросит их самостоятельно. Гражданин также вправе представить документы сам. В случае их непредставления заявление останется без рассмотрения. Уведомление о принятом ПФР решении также поступит в личный кабинет.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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