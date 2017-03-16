Перерасчет – через портал госуслуг

Заявление о перерасчете пенсии в электронной форме теперь можно подать через «Личный кабинет гражданина» на портале госуслуг, сообщает на своем официальном сайте Пенсионный фонд России.

Воспользоваться новой электронной услугой могут граждане с подтвержденной учетной записью в Единой системе идентификации и аутентификации.

К заявлению необходимо будет приложить документы, необходимые для перерасчета. Если же они находятся в распоряжении других госорганов, ПФР запросит их самостоятельно. Гражданин также вправе представить документы сам. В случае их непредставления заявление останется без рассмотрения. Уведомление о принятом ПФР решении также поступит в личный кабинет.