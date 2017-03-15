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Главное, Коллизия, Право
В «законных» точках продолжают торговать нелегальным алкоголем

Полицейские не прочь закрыть все «разливайки». Коллаж «СЧ»БАРЬЕР ДЛЯ КОНТРАФАКТА

По итогам 2016 года Чувашия оказалась на 34-­м месте в Национальном рейтинге трезвости субъектов России, выведенном в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» Экспертно-­аналитическим центром при Общественной палате РФ. Ранжирование регионов произведено от самого благополучного (1­-е место) к самому проблемному (85-­е место). Чем меньше балл, тем благополучнее регион и тем выше занимаемое им место. У нашей республики 34,3 балла, сообщили в Минэкономразвития.
Три месяца назад, после ЧП в Иркутской области с гибелью от алкогольного суррогата десятков людей, по поручению Президента страны в регионах с новой силой взялись за наведение порядка в этой доходной для барыг и смертельной для выпивох сфере. Что сделано – об этом шел разговор на состоявшемся в минувший понедельник еженедельном правительственном совещании.

28 уголовных дел возбуждено в этом году по фактам производства, хранения, перевозки и сбыта контрафактной алкогольной продукции

Как доложил министр МВД по Чувашии Сергей Неяскин, с начала года было выявлено 293 факта нарушений административного законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вынесено постановлений о штрафах на общую сумму 476 тыс. рублей, изъято более 40 тыс. литров суррогатов, в том числе более 4 тыс. литров фанфуриков. Возбуждено 28 уголовных дел по ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка и сбыт данной продукции. Это в полтора раза больше, чем в 2016 году.
Статистика впечатляющая, особенно с учетом закрытия ряда сомнительных точек, именуемых «разливайками». В конце февраля, к примеру, приостановили деятельность бара, по-домашнему называемого «У Петровича», с изъятием около полутора тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Реализация такого пойла активизировалась в минувшие праздники, в ходе которых в Канашском, Цивильском, Чебоксарском районах было конфисковано свыше 26 тыс. литров спиртного с поддельными акцизными марками.
Тем не менее Чувашия по количеству организаций, реализующих алкоголь в пересчете на численность населения, по данным главы МВД, находится в первых строчках среди регионов ПФО и на четвертом месте в стране. На 1000 человек у нас приходится 4 такие организации – вдвое больше, чем в среднем по России. А рейтинг лицензирующего органа в части качества контроля за алкогольным рынком находится на 74-м, то есть на одном из последних мест среди регионов. Каждое второе преступление в республике совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, преимущественно в вечернее и ночное время.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Глава республики обратил особое внимание на необходимость предавать огласке данные о компаниях и их руководителях, допускающих нарушения, в том числе по фактам реализации контрафактного алкоголя.

Наверняка каждый читатель нашей газеты сможет назвать массу примеров «уплотнительной» торговли спиртным. Приведем один – по Чапаевскому поселку столицы. Здесь в одноэтажной хозяйственной постройке рядом с остановкой общественного транспорта располагается круглосуточная «разливайка» под уютной вывеской «Хмельной дворик», в соседнем подъезде – разлив водки в кафе «Победа», в другом – магазин известной специализированной сети с широчайшим выбором напитков. В полусотне метров – два частных магазина с богатейшим алкогольным ассортиментом, в противоположном конце поселка – супермаркет также известной сети и тоже частный магазин с длинным алкогольным рядом. И все это великолепие – почти на одном квадратном километре. Напротив «Победы», фасад в фасад, в ста метрах расположена 7-я школа…
Первоочередной мерой, по мнению министра, в данной ситуации должно быть ужесточение контроля со стороны Минэкономразвития за выдачей лицензий на реализацию спиртного. Следует также инициировать в судебном порядке приостановление и прекращение действия лицензий у организаций, не обеспечивших качество реализуемой алкогольной продукции, а также соблюдение других условий лицензирования.
Он также констатировал необходимость принятия дополнительных ограничений по реализации алкогольной продукции в вечернее и ночное время и установления ответственности за организацию притонов для распития алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин внес уточнение насчет рейтинга лицензирующей организации – Чувашия тут не на 74, а на 48 месте. Причем в данном рейтинге и деятельность МВД… Министр принял пожелание в части ужесточения контроля. Намечается определить организацию, «устанавливающую дополнительные барьеры при получении лицензий».
Глава республики поддержал это начинание, определив срок – не позднее 30 апреля. При этом заметил, что и сейчас министерству никто не мешает надлежаще контролировать оборот спиртного. На входе в магазин бутылка «паленой» водки стоит не более 80 рублей, а «на выходе» в полтора раза дороже. По некоторым данным, до 80 проц. алкогольной продукции на территорию республики завозится извне, в том числе контрафактной. Вот что нужно прежде всего пресекать, сказал Глава республики.
Известны ли министерству субъекты, засветившиеся на контрафакте? Конечно, ответил министр, один из них – компания «Ягуар». Ее торговых партнеров постоянно предупреждают, чтобы осторожно работали с этой компанией. Кто-то прислушивается, но чаще – нет. «Потому что деньги большие крутятся, а мы меры не принимаем, налоги, деньги теряем, – резюмировал Глава Чувашии. – А сколько еще не выявляется контрафакта…»
По мнению министра МВД, «разливайки» вообще надо закрыть, «они никаким нормам не соответствуют». А ведь приходится отвлекать значительные силы полицейских для присмотра за ними, как будто у полиции нет более важных забот. По наблюдению нашего читателя с Чапаевского поселка, чуть ли не каждое утро возле местного «Хмельного дворика» можно видеть полицейский УАЗ и «скорую помощь» – опять очередное пьяное мордобитие…
Судя по высказыванию мэра Чебоксар Алексея Ладыкова, у администрации есть стремление ограничить количество этих, можно сказать, злачных мест. А хозяева «разливаек» трясут перед ними разрешительными документами: у нас, мол, все законно… Иными словами, точка законная, но торгуют в ней жидкостью, законной которую никак не назовешь. Можно ли таковой считать продукцию, от которой порой гибнут люди?

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Прокуратура республики сообщила о результатах внеплановой выездной проверки оптового поставщика алкогольной продукции ООО «Ягуар» специалистами МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу.
Основанием для проверки стали ненадлежащее отражение сведений в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), а также сведения Минэкономразвития Чувашии об обороте продукции с поддельными федеральными специальными марками.
В ходе проверки выявлен нелегальный оборот большого количества водочной продукции, в том числе без сопроводительных документов, а также с поддельными федеральными специальными марками. Региональное МВД возбудило по этим фактам уголовное дело, идет следствие.

Людмила СЕМЕНОВА

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Метки: Главное, Коллизия, Право, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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