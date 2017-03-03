На один экземпляр – двадцать читателей

Периодически читаю публикации-воспоминания, которые появляются на страницах «Советской Чувашии» в преддверии юбилея. Решил и сам поведать вам историю, связанную с любимой газетой.
В 1963–1965 годах я проходил службу в селе Перхушково в Подмосковье, в военной части 95501. Когда по всем нашим ротам и взводам развернулась подписная кампания, я сказал сразу, что готов подписаться только на «Советскую Чувашию», потому что не хочу терять связь с малой родиной. Мне почему-то сначала отказали, ответив, что это не партийное издание. На что я сразу возразил: газета – орган Чувашского обкома партии и Совета Министров Чувашской республики. К тому же зачем нам с товарищами по 20–30 экземпляров «Комсомолок» и «Правды»? Разбирательство дошло до политорганов, и выписывать «Советскую Чувашию» мне все-таки разрешили.
Все три года службы я читал газету, узнавая новости родного региона. А вслед за мной – еще двадцать земляков, служивших в Перхушково вместе со мной. «СЧ» к нам поступала с опозданием на два дня, но это такая мелочь по сравнению с той моральной поддержкой, которую мы от нее получали!
Газета и сейчас поддерживает меня и духовно, и физически. С тех самых пор, с 1963 года, продолжаю ее выписывать. Живя в северо-западном районе Чебоксар на улице Талвира, получаю «Советскую Чувашию» в киоске на улице Афанасьева. Специально не оформляю подписку поближе: поход за газетой – это ежедневная прогулка в 7–8 километров. А еще хочу попросить любимую газету помочь мне разыскать сослуживцев. Свои контакты оставляю в редакции.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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