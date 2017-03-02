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13:35 02.03.2017
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12:33 02.03.2017
Рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Чувашии с Общественным телевидением России
17:20 01.03.2017
В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих
15:47 01.03.2017
Подписано соглашение на финансирование из федерального бюджета строительства пяти и реконструкции двух сельских дорог в Чувашии
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16:41 28.02.2017
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Выбираем народного диктатора!

ЕСЛИ ТЫ ОТЛИЧНО ЧИТАЕШЬ ВСЛУХ

Участники Тотального диктанта хорошо знают, что текст, написанный для этой международной акции по проверке грамотности одним из современных писателей, в аудиториях читают «диктаторы».
Это бывают звезды театра и кино, политики, телеведущие, литераторы, другие известные медиаперсоны, а также филологи, преподаватели русского языка. В этом году в Чебоксарах решено выбрать еще и такого «диктатора», имя которого пока никому не известно, но прочитать текст такой человек может как никто другой. Региональный оргкомитет Тотального диктанта объявляет конкурс «Народный диктатор».
Конкурс стартовал 1 марта. Проводится он в два этапа. Сначала заочно: надо записать видео своего прочтения текста диктанта и выложить на странице Вконтакте «Тотальный диктант в Чебоксарах» (там же можно найти текст и правила его прочтения) до 22 марта. А затем очно: в финал выходят 3 участника, выбранных жюри, и 1 участник, выбранный зрительским голосованием.
Финалистов ждут призы и сертификаты конкурса «Народный диктатор». А победитель получает диплом и право прочтения текста Тотального диктанта в одной из аудиторий главной площадки акции в Чебоксарах.

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Метки: Главное, Новости, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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