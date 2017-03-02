Главное, Новости Выбираем народного диктатора! ЕСЛИ ТЫ ОТЛИЧНО ЧИТАЕШЬ ВСЛУХ ЕСЛИ ТЫ ОТЛИЧНО ЧИТАЕШЬ ВСЛУХ Участники Тотального диктанта хорошо знают, что текст, написанный для этой международной акции по проверке грамотности одним из современных писателей, в аудиториях читают «диктаторы».

Это бывают звезды театра и кино, политики, телеведущие, литераторы, другие известные медиаперсоны, а также филологи, преподаватели русского языка. В этом году в Чебоксарах решено выбрать еще и такого «диктатора», имя которого пока никому не известно, но прочитать текст такой человек может как никто другой. Региональный оргкомитет Тотального диктанта объявляет конкурс «Народный диктатор».

Конкурс стартовал 1 марта. Проводится он в два этапа. Сначала заочно: надо записать видео своего прочтения текста диктанта и выложить на странице Вконтакте «Тотальный диктант в Чебоксарах» (там же можно найти текст и правила его прочтения) до 22 марта. А затем очно: в финал выходят 3 участника, выбранных жюри, и 1 участник, выбранный зрительским голосованием.

Финалистов ждут призы и сертификаты конкурса «Народный диктатор». А победитель получает диплом и право прочтения текста Тотального диктанта в одной из аудиторий главной площадки акции в Чебоксарах.

Метки: Новости, тотальный диктант.



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