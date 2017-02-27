Главное С наградой! Указом Главы Чувашии от 24 февраля 2017 года награждены:

орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» Черкунов Александр Сергеевич – директор ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары;

Почетной грамотой Чувашской Республики Маскин Евгений Вячеславович – начальник организационного отдела Министерства финансов Чувашской Республики, Мурыгин Алексей Валентинович – директор по производству ООО «Отделфинстрой», г. Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Волковой Кларе Маматкуловне – заведующей отделением восстановительного лечения – врачу-физиотерапевту Центральной городской больницы, г. Чебоксары, Львову Олегу Ивановичу – врачу-педиатру Шемуршинской районной больницы, Никитиной Неле Васильевне – заведующей центром эпилепсии – врачу-неврологу Республиканской детской клинической больницы;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Степановой Розе Васильевне – заведующей сектором ретроспективной библиографии отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики, Яковлевой Земфире Кузьминичне – хормейстеру Синьяльского дома творчества Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Ильиной Луизе Юрьевне – сборщику электроизмерительных приборов ОАО «Электроприбор», г. Чебоксары;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Петровской Татьяне Михайловне – оператору машинного доения молочно-товарной фермы № 1 СПК – племенного завода «Свобода», Моргаушский район;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Семеновой Лидии Александровне – культорганизатору Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Проталионовой Людмиле Димитриевне – главному бухгалтеру ОАО «Канашские городские электрические сети»;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Матрениной Эльвире Леонидовне – директору Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы, г. Чебоксары;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Баринову Андрею Михайловичу – директору ООО «СМУ-115», г. Чебоксары, Куликову Александру Николаевичу – главе администрации Аликовского района.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Киреева Людмила Александровна – заведующая сектором финансового отдела администрации Шумерлинского района.

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