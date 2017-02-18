Звездный маршрут

Юные скрипачи Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева вернулись с международного конкурса в прекрасном настроении и с весомым пополнением копилки достижений.

Любители музыки Республики Марий Эл уже знакомы с творчеством талантливых «воробьевцев», регулярно выезжающих на конкурсы за пределы родной Чувашии. Международный конкурс «Шанс» для учеников Натальи Серегиной стал еще одной ступенью к мастерству. Компетентное жюри высоко оценило профессиональное и яркое исполнение сложнейшего произведения «Испанский танец» Полиной Марковой. Отмечено мастерство учащихся младших классов Александры Николаевой и Елизаветы Фоминой. Девочки заняли высшую ступень пьедестала. Звание лауреата I степени получила и младшая группа известного ансамбля «Калейдоскоп». Мария Бахтина, Татьяна Киселева и Кира Филимоненко также блестяще представили свои конкурсные программы и стали лауреатами II степени.

Председатель жюри – композитор, педагог, преподаватель Марийского колледжа искусств имени И.С. Палантая Сергей Морозов отметил высочайший профессионализм преподавателя Натальи Серегиной и концертмейстеров Галины Казанцевой и Елены Николаевой. Дирижер образцового оркестра Александр Майков подчеркнул, что скрипачи из Чебоксар заметно отличаются от конкурсантов из других регионов эмоциональностью и высоким техническим уровнем исполнения.

Елена НИКОЛАЕВА