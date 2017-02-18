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12:00 17.02.2017
Чувашию с официальным визитом посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации господин Эмилио Лосада Гарсия
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Главное, Политика
Остров Свободы намерен тесно сотрудничать с Чувашией

В Центре аккредитации и симуляционного обучения ЧГУ им. И.Н. Ульянова посла Кубы встречал студент из Анголы. Сначала он поприветствовал гостя на чувашском языке, затем оба перешли на испанский. Студентов с Кубы, кстати, в ЧГУ пока нет, но есть надежда, что скоро они в университете появятся. Фото cap.ruКУБА ДАЛЕКО, КУБА РЯДОМ!

На днях в Чебоксарах с деловым визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия.
«Для меня большая честь находиться здесь. Я много слышал о республике и давно хотел сюда приехать. Чувашия для меня – это любовь с первого взгляда», – подчеркнул посол.

СПРАВКА «СЧ»
Эмилио Лосада родился на Кубе 23 сентября 1968 года. Там же получил среднее образование. В 1991 году, окончив в Гаване Высший институт международных отношений, стал бакалавром международных политических отношений. Освоил русский (на нем говорит свободно), английский и французский языки. Несмотря на полученный запас знаний, продолжал учиться, повышал свою квалификацию.
В 1993–1995 годах Эмилио Лосада в ранге атташе начал свою дипломатическую карьеру, работая в Управлении Европы МИД Кубы.
В 1999–2002 годах работал советником по политическим вопросам Посольства Кубы в Российской Федерации. И вот в октябре 2012 года дипломат получил свое новое назначение – на пост чрезвычайного и полномочного посла у нас в России. 24 января 2013 года он вручил верительные грамоты Президенту России Владимиру Путину.
Эмилио Лосада Гарсия женат, у него трое детей. О себе рассказывать не любит, считает это нескромным.

Программа его пребывания была весьма насыщенной. Одной из тем переговоров стало открытие в Чувашии Международного российско-кубинского центра по лечению больных с синдромом диабетической стопы инновационной кубинской методикой с применением оригинального препарата. Разговор об этом шел во время «круглого стола» на медицинском факультете Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова и посещения Республиканского эндокринологического диспансера.
Не все, наверное, знают, что медицинское обеспечение на Кубе Всемирная организация здравоохранения признала образцовым для других стран. Показательный факт – несмотря на множество покушений, Фидель Кастро благополучно дожил до 86 лет. После очередной тяжелой болезни команданте на острове Свободы ряд ведущих телекомпаний открыли постоянное дежурство корреспондентов, ожидающих его смерти. Однако это дежурство растянулось на несколько лет – в первую очередь благодаря тому, что после революции кубинская медицина вышла в число мировых лидеров.
Одно из ее безусловных достижений – создание уникального высокотехнологичного способа лечения так называемой диабетической стопы, который позволяет избежать ампутации конечности. Сейчас этим осложнением страдают около 90 проц. больных диабетом. В России этот препарат зарегистрирован. Нужны специалисты, которые, в свою очередь, есть у нас в Чувашии.
Как отметила декан медицинского факультета Валентина Диомидова, в республике хорошо организованы выявление и ранняя диагностика диабетической стопы. «Объединение усилий поможет достичь лучшего результата», – подчеркнула она. «Куба готова к сотрудничеству с Чувашией. Мы готовы проводить мастер-классы, помогать в обучении специалистов и студентов», – заметил посол.

250 тыс. долларов США составил внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Республикой Куба в 2016 году

О студенческом обмене тоже разговор шел весьма предметный. Как сообщил ректор ЧГУ Андрей Александров, сейчас в вузе обучается свыше 1000 иностранных граждан из 40 стран. «Как говорят иностранные студенты, они выбирают Чувашию, потому что здесь им комфортно жить и учиться», – заметил он. Глава Чувашии акцентировал, что взаимообмен студентами является хорошим ресурсом для налаживания долгосрочного конструктивного сотрудничества.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации пригласил ректора Чувашского госуниверситета и декана медицинского факультета ЧГУ принять участие в заседании Совета вузов России и Кубы, которое состоится в апреле 2017 года.
Посол Кубы в России назвал сотрудничество между двумя республиками стратегическим. Стороны выразили взаимную заинтересованность в его развитии. Особую значимость оно приобретает в современных геополитических условиях. Эмилио Лосада Гарсия констатировал, что политика санкций в отношении России не работает, более того, она дала толчок развитию страны.
«Существуют большие возможности для расширения социально-экономических связей», – акцентировал он. В качестве перспективных направлений кроме медицины и образования были отмечены машиностроение, промышленность, энергетика, туризм.
В частности, Эмилио Лосада Гарсия констатировал, что продукция предприятий Чувашии может быть востребована в рамках строительства энергоблоков на Кубе, а также ряда других проектов. Особенно заинтересовало гостя производство тракторов и лифтов. «У нас есть большая потребность в этих товарах», – сообщил он.
Готовность наладить сотрудничество в области релестроения кубинский посол выразил в ходе посещения ОАО «ВНИИР». Его заинтересовали шкафы релейной защиты, оборудование для строительства энергетических подстанций.

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Метки: Главное, Политика, .

21.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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